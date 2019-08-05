Робот "Федор" будет шутить и философствовать

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский робот "Федор", который 22 августа отправится на Международную космическую станцию (МКС), получил элементы искусственного интеллекта, умеет шутить и поддерживать философские беседы, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко.

Ранее сообщалось, что перед полетом на МКС Федор сменил имя на Skybot F-850 и получил "голос" для общения с космонавтами. Кроме того, робот завел собственный аккаунт в Twitter. Skybot сейчас находится на Байконуре, где ведется его подготовка к полету на МКС. В вояж киберкосмонавт отправится 22 августа, а вернется 7 сентября. После стыковки "Союза МС-14" со станцией робота перенесут из корабля в российский сегмент, где он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.

"Как и любой человек, Skybot F-850 очень общительный, с юмором. Он может поддержать любую тему разговора, ответить на самые различные вопросы: начиная от приветственных, продолжая о его создателях и заканчивая философией космоса", - отметил Блошенко.

По его словам, голосовой помощник, встроенный в робота, может общаться на любую тему, начатую его собеседником.

Сидя в космическом корабле "Союз МС-14" перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а", робот будет докладывать о предстартовой подготовке, а уже во время старта и полета - озвучивать параметры полета и наблюдаемые события. "На этапе выведения корабля на орбиту робот должен будет определить значение перегрузки и наступление невесомости", - добавил Блошенко.