СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку после гибели зацепера на крыше поезда "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург – Москва, личность погибшего устанавливается, сообщается на сайте московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее стало известно, что "Сапсан" был задержан почти на час из-за гибели зацепера, кроме того, на крыше поезда возник пожар.

"Организована доследственная проверка по факту травмирования мужчины на скоростном поезде "Сапсан", - говорится в сообщении.