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РИА Новости

СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва

00:56
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку после гибели зацепера на крыше поезда "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург – Москва, личность погибшего устанавливается, сообщается на сайте московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее стало известно, что "Сапсан" был задержан почти на час из-за гибели зацепера, кроме того, на крыше поезда возник пожар.
"Организована доследственная проверка по факту травмирования мужчины на скоростном поезде "Сапсан", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следователей, на крыше скоростного поезда сообщением "Санкт-Петербург - Москва" обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается.
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Следственный комитет РФМоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Дураки как на дорогах, так и на поездах видимо не переведутся никогда.
5 августа, 01:37
nnrmpui
1620200
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