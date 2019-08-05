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РИА Новости

Гормональный сдвиг. Почему натестостероненный мужчина себе не хозяин

08:00
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© Depositphotos / fxquadroОпасный человек
Опасный человек
© Depositphotos / fxquadro
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. В аморальном и излишне утилитарном поведении мужчин может быть виноват тестостерон, объявили на днях ученые Техасского университета в Остине, США. По крайней мере, те, у кого в крови фиксировали высокий уровень этого гормона, были готовы совершать по-настоящему ужасные поступки во имя абстрактного общественного блага. А также сорить деньгами и покупать дорогие гоночные автомобили.

Бить или не бить

В опросе американских исследователей приняли участие две сотни добровольцев.
Их просили рассказать, как бы они поступили в ситуации сложного морального выбора — например, смогли бы или нет пытать преступника ради установления истины. Или убить пациента, чтобы за счет его органов спасти сразу нескольких человек. Оказалось, что чем выше естественный уровень тестостерона, тем меньше чувствительность к нравственным запретам и больше склонность к чудовищным с точки зрения морали поступкам. При этом люди часто оправдывают себя тем, что "грешат во благо".
Кроме того, этот гормон связан с агрессивным поведением — что доказано как на животных, так и на человеке. Стабильно много тестостерона в крови преступников, задержанных за драки, разбой и убийства. Как правило, чем его больше, тем выше положение заключенного в тюремной иерархии и тем чаще он конфликтует с администрацией пенитенциарного учреждения.
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Сорить деньгами

Все эти взаимосвязи работают, только если речь идет о естественном уровне мужского полового гормона. Когда ученые увеличивали количество тестостерона в организме искусственно, это не делало испытуемых более агрессивными или менее эмпатичными. Но кое-что в их поведении все же менялось. Мужчины начинали отдавать предпочтение более дорогим товарам, связанным с высоким социальным статусом, — гоночным автомобилям и люксовым часам.
Исследователи Пенсильванского университета (США) разделили 243 добровольца на две группы. Участникам первой с помощью специальной мази ввели дополнительную дозу тестостерона. Остальные получили плацебо. Перед экспериментом, когда уровень гормона у добровольцев был одинаковый, их попросили ответить на вопросы о потребительских предпочтениях.
После того как в первой группе количество тестостерона в крови увеличили, опрос повторили. Выяснилось, что испытуемые с повышенным уровнем гормона на 18 процентов чаще выбирали более дорогие товары и на 27,5 процента — продукцию, свидетельствующую о высоком социальном статусе. У тех, кто получил плацебо, ничего подобного не наблюдалось. А значит, покупку престижных товаров без оглядки на их качество вполне можно объяснить биологически, по крайней мере, частично, заключают авторы работы.
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Риск — дело гормональное

Еще один результат искусственного повышения тестостерона — желание рисковать. Это доказали ученые Оксфордского университета (Великобритания), введя дополнительные дозы гормона 70 добровольцам. Еще столько же получили плацебо, но не догадывались об этом.
Все участники исследования работали трейдерами, то есть торговали ценными бумагами на фондовых рынках. В рамках эксперимента им предложили сыграть в экономическую игру — они могли делать ставки и запрашивать цену, получая небольшое денежное вознаграждение.
Добровольцы с повышенным тестостероном охотнее шли на рискованные операции и в среднем на 20 процентов увеличивали количество экономических пузырей — опасных ситуаций, когда торговля ценными бумагами происходит по цене, сильно отличающейся от среднерыночной. Участники же контрольной группы, которым вводили плацебо, выбирали менее рискованную тактику торгов.
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Вероятно, такое поведение — результат излишней самоуверенности и неспособности критически оценивать интуитивные решения, к чему также может приводить избыток тестостерона. В эксперименте американских ученых добровольцы после введения дополнительных доз гормона ошибались в логических задачах на 20 процентов чаще, чем испытуемые из контрольной группы. При этом неверные ответы они давали быстрее, а правильные — медленнее.
Авторы работы признаются, что пока не разобрались, как именно действует тестостерон — подавляет ли процесс умственной проверки выводов или усиливает интуитивное ощущение собственной правоты. Как бы то ни было, это может указывать на негативные эффекты лечения тестостероном, когда гормон используют для восстановления либидо у мужчин среднего возраста.
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РИА Наука
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