Туристы рассказали, сколько денег тратят в путешествиях на еду

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Более 80% россиян считают, что кулинарные изыски помогают погрузиться в чужую культуру не хуже, чем произведения искусства, сообщает momondo.ru.

Специалисты сервиса опросили пользователей и выяснили, насколько для них важна гастрономия в месте отдыха, и какую сумму они готовы потратить на еду во время поездки.

Выяснилось, что примерно 42% респондентов учитывают особенности местной кухни в числе прочих критериев во время выбора маршрута путешествия, а для 16% опрошенных это один из главных факторов при принятии решения. Этот показатель выше в латиноамериканских странах: бразильцы (24%), колумбийцы (29%) и мексиканцы (23%) считают, что возможность попробовать интересные блюда зарубежной кухни – это обязательное условие успешного отпуска.

Половина опрошенных (52%) отмечают, что траты на еду в поездке смущают их меньше, чем на родине. Четверть россиян готовы тратить от 500 до 1 000 рублей на человека в день, еще 32% - от 1 000 до 2 000 рублей. 18% не против платить от 2 000 до 4 000 рублей, а траты больше 4 000 не пугают каждого двадцатого респондента.

Несмотря на готовность забыть об экономии во время отдыха, большинство российских туристов редко едят в ресторанах и кафе: 41% ходят в заведение всего несколько раз за время путешествия и только 10% делают это каждый день.