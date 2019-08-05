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РИА Новости

Смертельное пике. Зачем военные летчики жертвовали собой

08:00
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© РИА Новости / Леонид КоробовСоветские бомбардировщики Пе-2
Советские бомбардировщики Пе-2
© РИА Новости / Леонид Коробов
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Горящий самолет, несколько километров до базы и готовность пожертвовать жизнью ради победы — ровно семьдесят лет назад, 5 августа 1939-го, в ходе боев на реке Халхин-Гол советский летчик Михаил Ююкин совершил первый в истории огненный таран. Поврежденный зенитным огнем бомбардировщик он направил прямо на скопление японских войск. В годы Великой Отечественной войны его подвиг не раз повторили другие советские летчики. О самых известных огненных и воздушных таранах — в материале РИА Новости.

Ударить собой

К 1932-му Япония создала на оккупированной китайской территории марионеточное государство Маньчжоу-го, где постоянно присутствовал военный контингент. С подачи Токио Маньчжоу-го потребовало от Монголии перенести границу на несколько десятков километров. Улан-Батор, ожидая военного вторжения, обратился за помощью к Москве. К границе стянули войска Красной армии.
Весной 1939-го, после многочисленных провокаций со стороны Японии, захвата пленных и перестрелок у реки Халхин-Гол начались полномасштабные боевые действия между СССР и Японией.
© РИА Новости / Виктор Темин / Перейти в фотобанкОфицеры 11-й советской танковой бригады на горе Баин-Цаган на Халхин-Голе перед атакой, 1939 год
Офицеры 11-й советской танковой бригады на горе Баин-Цаган на Халхин-Голе перед атакой, 1939 год
© РИА Новости / Виктор Темин
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Офицеры 11-й советской танковой бригады на горе Баин-Цаган на Халхин-Голе перед атакой, 1939 год
Война была краткосрочной, но кровопролитной. Бои велись не только на суше, но и в воздухе. Японские летчики численно превосходили советских и были гораздо опытнее. В первые несколько дней конфликта советская группировка потеряла пятнадцать самолетов, в то время как японцы — всего одну машину. Для выравнивания ситуации на фронт перебросили группу летчиков-асов, прошедших Испанию. Они обучали монгольских и молодых советских пилотов, разработали тактику боя, реорганизовали и улучшили систему наблюдения и связи.
Одним из молодых летчиков был Михаил Ююкин. Двадцатисемилетний батальонный комиссар 150-го скоростного бомбардировочного полка, окончил Сталинградское авиационное училище в 1936-м. Первый воздушный бой принял 22 мая 1939-го. Последний — 5 августа того же года.
© Фото : Public domainБомбардировщик СБ
Бомбардировщик СБ
© Фото : Public domain
Бомбардировщик СБ
В тот день Ююкин провел бомбардировку японских тылов в районе города Халун-Аршан. Выполнив боевую задачу, экипаж взял курс на базу, но бомбардировщик попал под зенитный огонь. Загорелся левый двигатель. Ююкин пытался сбить пламя маневром, однако машина стремительно теряла высоту. Стало ясно — до своих не дотянуть.
Ююкин приказал экипажу — штурману Александру Морковкину и стрелку-радисту Петру Разбойникову — прыгать с парашютом и направил горящую машину в скопление японских войск. Летчик до последнего момента контролировал бомбардировщик, чтобы нанести как можно больший урон противнику. Самолет протаранил колонну пехоты и боевой техники. Точных данных о потерях японцев нет, но очевидно, что это были десятки солдат.
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Из экипажа выжил только штурман Морковкин. Приземлившись с парашютом, он через сутки вернулся в часть. Стрелок-радист Петр Разбойников погиб вместе с командиром. В августе 1939-го указом Президиума Верховного Совета СССР за героизм и образцовое выполнение боевого задания Михаила Ююкина посмертно наградили орденом Ленина, членов экипажа Морковкина и Разбойникова — орденами Красного Знамени.
© Фото : Public domainЛетчик Михаил Ююкин
Летчик Михаил Ююкин
© Фото : Public domain
Летчик Михаил Ююкин

Герои большой войны

В Великую Отечественную огненный таран стал одним из символов героизма советских летчиков. Одним из первых подвиг совершил Николай Гастелло.
По официальной версии, 26 июня 1941-го группа бомбардировщиков ДБ-3ф вылетела на боевое задание — атаковать механизированные колонны немцев, наступающие на Минск. Бомбардировщики отбомбились по танкам и автоцистернам. Но самолет командира эскадрильи Николая Гастелло подбили из зенитки.
Он подал знак ведомому возвращаться на базу, а сам направил бомбардировщик на скопление гитлеровцев. Летчики пикировали и до самого столкновения с землей вели огонь по немецкой технике. Через месяц Николаю Гастелло присвоили звание Героя Советского Союза посмертно, остальных членов экипажа наградили орденами Отечественной войны I степени.
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев / Перейти в фотобанкРепродукция картины "Подвиг капитана Гастелло". Авиация Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Репродукция из изображения Подвиг капитана Гастелло. Авиация Великой Отечественной войны 1941-1945 года
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев
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Репродукция картины "Подвиг капитана Гастелло". Авиация Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Примечательно, что долгое время огненный таран экипажа Гастелло считался первым. Однако это не так. И речь не только о подвиге Ююкина. В советско-финскую войну, в марте 1940-го, подбитый самолет направил на позиции финских войск Константин Орлов. А 22 июня 1941-го, в первый день Великой Отечественной, наземную цель протаранил командир звена 62-го штурмового авиаполка Петр Чиркин. Всего огненный таран совершили более двухсот экипажей боевых самолетов.
На другой вид тарана — воздушный — советские летчики шли еще чаще. Согласно исследованиям, за годы войны зафиксировано порядка шестисот таранов. Так действовали после того, как заканчивался боекомплект, а цель нужно было поразить любой ценой.
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев / Перейти в фотобанкПодвиг младшего лейтенанта Талалихина
Подвиг младшего лейтенанта Талалихина
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев
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Подвиг младшего лейтенанта Талалихина

Последний довод

На Западе тараны не поощрялись — считались слишком рискованным и дорогим приемом воздушного боя. Один из известных таранов Второй мировой — подвиг американского летчика капитана Ричарда Флеминга. В битве при Мидуэе в 1942-м он направил поврежденный пикирующий бомбардировщик в корму японского тяжелого крейсера "Микума". Вокруг этого после войны было много споров, некоторые исследователи опровергали, что это был именно таран. Тем не менее Флеминг вошел в историю как первый американский таранщик. Награжден посмертно за выдающуюся храбрость и отвагу высшей военной наградой США — медалью Почета.
В Японии же создавались отряды пилотов-смертников. Камикадзе чествовали и почитали в японской армии, у них были свои знаки отличия — они носили особые пояса или повязки на голове. Камикадзе проходили специальный курс обучения.
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Сегодня трудно представить, что кто-либо из пилотов пойдет на таран. У истребителей и бомбардировщиков для уничтожения вражеских самолетов и наземных целей есть множество систем ракетного, бомбового и пушечного вооружения. Но все же тараны случались и после Второй мировой.
В ноябре 1978-го капитан Геннадий Елисеев совершил первый в истории таран на сверхзвуковом самолете и ценой жизни уничтожил иранский самолет-разведчик, вторгшийся в воздушное пространство СССР. Нарушитель увернулся от ракет "воздух — воздух", пущенных Елисеевым. Авиационной пушкой летчик не воспользовался, так как, по одной из версий, ее заклинило. Тогда на скорости около полутора тысяч километров в час Елисеев врезался в машину противника.
© Фото : Public domain Истребитель иранских ВВС F-4 Phantom II
Истребитель иранский ВВС F-4 Phantom II
© Фото : Public domain
Истребитель иранских ВВС F-4 Phantom II
Оба самолета рухнули на землю. Елисеев катапультироваться не успел, а иранские пилоты спустились с парашютами, но на земле их встретили пограничники.
В июле 1981-го летчик Валентин Куляпов на истребителе Су-15ТМ протаранил транспортный самолет CL-44, нарушивший государственную границу СССР. Из-за невозможности применить ракетное оружие Куляпов ударил корпусом самолета по правому стабилизатору CL-44. Летчик катапультировался и благополучно приземлился. Самолет нарушителей разбился вместе с экипажем.
© РИА Новости / Михаил Кухтарев / Перейти в фотобанкИстребители МиГ-21 на аэродроме. 1970 год
Истребители МИГ-21 на аэродроме. 1970 год
© РИА Новости / Михаил Кухтарев
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Истребители МиГ-21 на аэродроме. 1970 год
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