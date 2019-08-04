Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым "должен вернуться в состав Украины", вызвало широкую дискуссию в российских политических кругах. В Совфеде объяснили, почему в Вашингтоне не отступают от этой позиции и игнорируют желание жителей полуострова быть в составе России. В свою очередь, в Госдуме указали на проявление корыстных интересов Соединенных Штатов в подобных высказываниях. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Попрание международных норм

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Ольги Тимофеевой, призывы американских властей вернуть Крым Украине — это попрание всех международных норм.

"Потому что Крым вошел в состав Российской Федерации по процедуре референдума, это был выбор крымчан, и оспаривать его не уполномочен в пределах нашего земного шара никто. Потому что это право на самоопределение и право отвечать за свое будущее и за свою судьбу", — подчеркнула она в интервью RT

Сенатор также назвала причину, по которой США ни за что не хотят признавать Крым российским. Она указала на тот факт, что, признав референдум на полуострове законным, Вашингтону придется взять на себя ответственность за кризис на Украине, спровоцированный американским вмешательством в дела страны во времена Майдана.

В свою очередь, член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич отметил, что у Москвы есть такие же основания не признавать Техас частью Соединенных Штатов, как у Помпео говорить о "возвращении Крыма в состав Украины".

"У нас по известным причинам никому не приходит в голову требовать возвращения штата Техас Мексике. Надеюсь, что и в США, наконец, перестанут добиваться невозможного, отравляя российско-американские отношения и политический климат на всей планете", — написал он в фейсбуке.

Жандармская политика США

Как заметил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, заявление Помпео свидетельствует о политике США, согласно которой в мире должен существовать "только один доминант". При этом возросшее влияние Москвы на международной арене идет вразрез с "корыстными, прагматичными интересами" Вашингтона, считает он.

"Я не сомневаюсь, что, даже если какая-нибудь украинская власть и признает Крым российским, в Вашингтоне с этим не согласятся, ведь это пощечина всей жандармской политике США за последние 26 лет", — отметил Бальбек.

По словам депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжары, Вашингтон использует вопрос принадлежности полуострова, чтобы усилить санкционное давление на Россию. При этом если бы этой темы не было на повестке дня, США нашли бы другой повод для усиления экономических ограничений, предположил он.

"Просто для самих себя США не могут никак признать тот факт, что роль глобального полицейского, которую на себя примерили США, она действительно для них закончилась. Сегодня выстраивание отношений должно исходить из конструктивных дипломатических аспектов. В этом смысле США уперлись в собственный тупик, из которого им выйти достаточно сложно", — заявил депутат RT

По мнению представителя российского МИД Марии Захаровой, высказывание Помпео говорит о том, что он не уважает результаты демократического волеизъявления жителей республики.

"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео",— написала Захарова в фейсбуке.

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