Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-04T23:06Z
https://ria.ru/20190804/1557160632.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150829/32/1508293239_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_645c0b5682504e5caccfa335fbaed618.jpg
РИА Новости

Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма

Вчера, 23:06
12910
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБухта города Балаклавы в Крыму
Бухта города Балаклавы в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым "должен вернуться в состав Украины", вызвало широкую дискуссию в российских политических кругах. В Совфеде объяснили, почему в Вашингтоне не отступают от этой позиции и игнорируют желание жителей полуострова быть в составе России. В свою очередь, в Госдуме указали на проявление корыстных интересов Соединенных Штатов в подобных высказываниях. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Попрание международных норм

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Ольги Тимофеевой, призывы американских властей вернуть Крым Украине — это попрание всех международных норм.
"Потому что Крым вошел в состав Российской Федерации по процедуре референдума, это был выбор крымчан, и оспаривать его не уполномочен в пределах нашего земного шара никто. Потому что это право на самоопределение и право отвечать за свое будущее и за свою судьбу", — подчеркнула она в интервью RT.
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
8 июля, 16:54
"Так будет всегда". Крымский депутат напомнил Зеленскому, чей Крым Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске "чей Крым и кого нет в Донбассе". Как отметил в эфире радио Sputnik крымский депутат Владислав Ганжара, тема Крыма давно закрыта и обсуждению не подлежит.
Сенатор также назвала причину, по которой США ни за что не хотят признавать Крым российским. Она указала на тот факт, что, признав референдум на полуострове законным, Вашингтону придется взять на себя ответственность за кризис на Украине, спровоцированный американским вмешательством в дела страны во времена Майдана.
В свою очередь, член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич отметил, что у Москвы есть такие же основания не признавать Техас частью Соединенных Штатов, как у Помпео говорить о "возвращении Крыма в состав Украины".
"У нас по известным причинам никому не приходит в голову требовать возвращения штата Техас Мексике. Надеюсь, что и в США, наконец, перестанут добиваться невозможного, отравляя российско-американские отношения и политический климат на всей планете", — написал он в фейсбуке.
Акция противников языкового закона возле здания Администрации Президента
Вчера, 08:00
"Слава Украине" по-русски. Что Киев хочет сказать жителям Крыма и Донбасса

Жандармская политика США

Как заметил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, заявление Помпео свидетельствует о политике США, согласно которой в мире должен существовать "только один доминант". При этом возросшее влияние Москвы на международной арене идет вразрез с "корыстными, прагматичными интересами" Вашингтона, считает он.

"Я не сомневаюсь, что, даже если какая-нибудь украинская власть и признает Крым российским, в Вашингтоне с этим не согласятся, ведь это пощечина всей жандармской политике США за последние 26 лет", — отметил Бальбек.

По словам депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжары, Вашингтон использует вопрос принадлежности полуострова, чтобы усилить санкционное давление на Россию. При этом если бы этой темы не было на повестке дня, США нашли бы другой повод для усиления экономических ограничений, предположил он.
"Просто для самих себя США не могут никак признать тот факт, что роль глобального полицейского, которую на себя примерили США, она действительно для них закончилась. Сегодня выстраивание отношений должно исходить из конструктивных дипломатических аспектов. В этом смысле США уперлись в собственный тупик, из которого им выйти достаточно сложно", — заявил депутат RT.
Вид на Гурзуф
29 июля, 21:00
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
По мнению представителя российского МИД Марии Захаровой, высказывание Помпео говорит о том, что он не уважает результаты демократического волеизъявления жителей республики.
"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео",— написала Захарова в фейсбуке.

Присоединение Крыма

Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
151112018
Обсудить 13
Майк ПомпеоМИД РФСовет Федерации РФГосдума РФКрымРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Никто не признает Крым Россией , даже Белоруссия. Все следуют международным правилам . В данной статье это почему-то не упоминают .
5 августа, 00:02
Alex Markov
2010016
В ООН Крым это Украина .
5 августа, 00:18
Alex Markov
2210011
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел России
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
РИА
Новости
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Свобода победила протест. Что произошло в Москве
Музыкант Вилли Токарев
Умер певец Вилли Токарев
Лента
новостей
Подводная лодка класса Варшавянка в парадном строю во время генеральной репетиции парада ко дню ВМФ во Владивостоке
Британские военные испугались вторжения российских подлодок, пишут СМИ
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Росгвардии прокомментировали призывы угрожать детям сотрудников ведомства
Место преступления в США
В результате стрельбы в Чикаго пострадали семь человек
Легкая атлетика
Врачи предупредили об опасности кроссовок
Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании Азимут
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
Первая леди Сирии Асма аль-Асад
Супруга президента Сирии Асма Асад вылечилась от рака
Николай Булганин и Итиро Хатояма во время подписания совместной Декларации СССР и Японии. Кремль, 19 октября 1956
Рассекречен пункт, который Япония отказалась включить в декларацию с СССР
Акция противников языкового закона возле здания Администрации Президента
"Слава Украине" по-русски. Что Киев хочет сказать жителям Крыма и Донбасса
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Страшная месть Украины: чего лишилась Россия
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:04Друзья Вилли Токарева в США рассказали, каким они запомнили музыканта
00:56СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва
00:52Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
00:33Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
00:32Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей
00:24"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
00:21"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
00:13Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
00:04Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
23:55В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
23:39Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
23:35При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
23:32В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
23:08В Афганистане произошло землетрясение
23:06Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
23:06Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
23:06МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее
23:00Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
22:58Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
22:57В Росгвардии прокомментировали призывы угрожать детям сотрудников ведомства
Лента новостейМолния