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РИА Новости

В США приспустят государственные флаги в память о жертвах стрельбы

Вчера, 20:33
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© REUTERS / Jose Luis GonzalezПолиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в связи со стрельбой в городах Эль-Пасо и Дейтон поручил приспустить флаги на правительственных учреждениях США до 8 августа, говорится в прокламации о "Почтении памяти жертв трагедий в Эль-Пасо, Техас, и Дейтон, Огайо", распространённой Белым домом в воскресенье.
"В знак уважения к жертвам чудовищных актов насилия, совершенных 3 августа 2019 года в Эль-Пасо, штат Техас, и 4 августа 2019 года в Дейтоне, штат Огайо, властью, данной мне в качестве президента Соединённых Штатов и в соответствии с Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки настоящим приказываю, чтобы флаг Соединенных Штатов был приспущен в Белом доме и на всех правительственных зданиях и территориях, на всех военных постах и ​​военно-морских судах, базах и на всех военно-морских судах федерального правительства в округе Колумбия и на всей территории Соединенных Штатов и их территориях и владениях до заката, 8 августа 2019 года", - говорится в документе.
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В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Многие из них в тяжёлом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 26 пострадали. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту.
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