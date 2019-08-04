В США приспустят государственные флаги в память о жертвах стрельбы

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в связи со стрельбой в городах Эль-Пасо и Дейтон поручил приспустить флаги на правительственных учреждениях США до 8 августа, говорится в прокламации о "Почтении памяти жертв трагедий в Эль-Пасо, Техас, и Дейтон, Огайо", распространённой Белым домом в воскресенье.

"В знак уважения к жертвам чудовищных актов насилия, совершенных 3 августа 2019 года в Эль-Пасо, штат Техас, и 4 августа 2019 года в Дейтоне, штат Огайо, властью, данной мне в качестве президента Соединённых Штатов и в соответствии с Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки настоящим приказываю, чтобы флаг Соединенных Штатов был приспущен в Белом доме и на всех правительственных зданиях и территориях, на всех военных постах и ​​военно-морских судах, базах и на всех военно-морских судах федерального правительства в округе Колумбия и на всей территории Соединенных Штатов и их территориях и владениях до заката, 8 августа 2019 года", - говорится в документе.