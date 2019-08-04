Леонардо Ди Каприо дал совет начинающим актерам

"Первое, что я говорю любому, кто спрашивает меня о моей работе и о том, как попасть в киноиндустрию: все снимается на пленку и остается в истории. Посмотрите, что было сделано до вас. Попытайтесь сравнить себя с великими и только потом начинайте что-то предпринимать", - сказал актер.