Леонардо Ди Каприо дал совет начинающим актерам

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Леонардо Ди Каприо рассказал, что бы он посоветовал начинающим актерам в интервью изданию Mirror.
"Первое, что я говорю любому, кто спрашивает меня о моей работе и о том, как попасть в киноиндустрию: все снимается на пленку и остается в истории. Посмотрите, что было сделано до вас. Попытайтесь сравнить себя с великими и только потом начинайте что-то предпринимать", - сказал актер.
"Я бесконечно смотрю фильмы, и я потрясен тем, что уже было сделано в кино", - добавил Ди Каприо.
В интервью он говорил о собственной карьере, а также о своей работе с Брэдом Питтом и Квентином Тарантино.
Премьера фильма "Однажды в Голливуде" в РФ запланирована на 8 августа.