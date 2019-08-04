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РИА Новости
Культура

Леонардо Ди Каприо дал совет начинающим актерам

Вчера, 20:43
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Леонардо ДиКаприо во время фотосессии фильма "Однажды... в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Актер Леонардо ДиКаприо во время фотосессии фильма Однажды... в Голливуде (Once Upon a Time in Hollywood) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Леонардо Ди Каприо рассказал, что бы он посоветовал начинающим актерам в интервью изданию Mirror.
"Первое, что я говорю любому, кто спрашивает меня о моей работе и о том, как попасть в киноиндустрию: все снимается на пленку и остается в истории. Посмотрите, что было сделано до вас. Попытайтесь сравнить себя с великими и только потом начинайте что-то предпринимать", - сказал актер.
"Я бесконечно смотрю фильмы, и я потрясен тем, что уже было сделано в кино", - добавил Ди Каприо.
В интервью он говорил о собственной карьере, а также о своей работе с Брэдом Питтом и Квентином Тарантино.
Премьера фильма "Однажды в Голливуде" в РФ запланирована на 8 августа.
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