После ДТП в Новгородской области пять человек доставили в больницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Пять человек госпитализированы после ДТП в Новгородской области, из них трое – в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что на 563-м федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области в районе населенного пункта Трегубово столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля. Согласно предварительным данным, пострадали семь человек - пятеро взрослых и двое детей. Движение транспорта было перекрыто.

"Госпитализированы пять человек, их низ двое детей. Трое из госпитализированных, в том числе один ребенок, в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.