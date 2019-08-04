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РИА Новости

После ДТП в Новгородской области пять человек доставили в больницу

Вчера, 18:27
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Пять человек госпитализированы после ДТП в Новгородской области, из них трое – в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что на 563-м федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области в районе населенного пункта Трегубово столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля. Согласно предварительным данным, пострадали семь человек - пятеро взрослых и двое детей. Движение транспорта было перекрыто.
"Госпитализированы пять человек, их низ двое детей. Трое из госпитализированных, в том числе один ребенок, в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что в 16.30 мск движение по трассе было открыто.
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