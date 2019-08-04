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РИА Новости

Профессии 15 миллионов россиян могут стать невостребованными, заявили в ГД

Вчера, 17:38
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© Depositphotos / DmitryPochФинансовая безграмотность
Финансовая безграмотность
© Depositphotos / DmitryPoch
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пятнадцать миллионов россиян занимают должности, которые в будущем могут оказаться невостребованными, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.
По его мнению, низкоквалифицированная работа скоро уйдет в прошлое.
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"Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что этот труд скоро будет невостребован", — заявил Шеин в беседе с URA.ru.
Депутат напомнил о мировой тенденции по сокращению обслуживающего персонала. Он объяснил, что это связано с наступлением четвертой промышленной революции, когда к работе будут относиться не как к необходимости, а как к творчеству.
Самыми востребованным окажутся профессии, требующие сопереживания и эмпатии, отметил парламентарий.
"Или где есть высокий уровень вариативности в применении знаний — например, образование или медицина", — заявил Шеин.
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Предположения, связанные с уходом ряда профессий в прошлое, высказывали не только в Госдуме. Однако эксперты по-разному оценивают, какие работники станут невостребованными. Так, глава представительства Университета сингулярности в Москве Евгений Кузнецов заявлял, что в связи роботизацией в ближайшем будущем в России исчезнут профессии водителей и продавцов. В свою очередь, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов считает, что скоро примерно 90 процентов работы людей станет автоматизированной. По его словам, исчезнет низкоквалифицированная интеллектуальная деятельность, которая встречается в рабочих процессах у юристов, бухгалтеров и кадрового персонала.
По данным компании HeadHunter, на данный момент самыми востребованными являются профессии токаря, слесаря, техника на заводе и ИТ-специалиста.
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Госдума РФОлег ШеинРоссияОбщество
Популярные комментарии
А зачем тогда увеличивали возраст выхода на пенсию,если работы нет?
4 августа, 18:08
Анатолий Фурсов
30272237
Ха-Ха,,, уберут бухгалтеров до первого сбоя компьютера, уберут продавцов до сбоя продажных автоматов, водителей до первой крупной аварии и тд.. Вспоминая фильм "Москва слезам не верит", там есть такая фраза (не дословно) " Вообще, вы знаете, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет, одно сплошное телевидение." Однако ... Сколько лет прошло)))
4 августа, 17:55
Ольга Ржевская
207754110
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