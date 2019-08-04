Профессии 15 миллионов россиян могут стать невостребованными, заявили в ГД

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пятнадцать миллионов россиян занимают должности, которые в будущем могут оказаться невостребованными, Пятнадцать миллионов россиян занимают должности, которые в будущем могут оказаться невостребованными, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

По его мнению, низкоквалифицированная работа скоро уйдет в прошлое.

"Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что этот труд скоро будет невостребован", — заявил Шеин в беседе с URA.ru.

Депутат напомнил о мировой тенденции по сокращению обслуживающего персонала. Он объяснил, что это связано с наступлением четвертой промышленной революции, когда к работе будут относиться не как к необходимости, а как к творчеству.

Самыми востребованным окажутся профессии, требующие сопереживания и эмпатии, отметил парламентарий.

"Или где есть высокий уровень вариативности в применении знаний — например, образование или медицина", — заявил Шеин.

Предположения, связанные с уходом ряда профессий в прошлое, высказывали не только в Госдуме. Однако эксперты по-разному оценивают, какие работники станут невостребованными. Так, глава представительства Университета сингулярности в Москве Евгений Кузнецов заявлял, что в связи роботизацией в ближайшем будущем в России исчезнут профессии водителей и продавцов. В свою очередь, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов считает, что скоро примерно 90 процентов работы людей станет автоматизированной. По его словам, исчезнет низкоквалифицированная интеллектуальная деятельность, которая встречается в рабочих процессах у юристов, бухгалтеров и кадрового персонала.