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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган анонсировал военную операцию в Сирии к востоку от Евфрата

Вчера, 17:30
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНТАКЬЯ, 4 авг – РИА Новости. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет военную операцию к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США.
Ранее президент Турции заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.
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"Мы войдем на восток от (реки – ред.) Евфрата, как и вошли в Африн, Джераблус и аль-Баб. Мы уведомили Россию и США об этом. Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну", - заявил Эрдоган в ходе выступления в городе Бурса на северо-западе Турции.
В конце июля глава министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил о возможном начале новой турецкой операции на севере Сирии, если с США не удастся достичь согласия о зоне безопасности в этом регионе. Издание Daily Sabah со ссылкой на заявление по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции сообщило, что Анкара намерена продолжать прилагать усилия к созданию зоны безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.
Трамп ранее заявил, что в Сирии необходимо создать буферную зону шириной около 30 километров на территории, прилегающей к границе с Турцией. Эрдоган выразил согласие с этой идеей при условии, что зону будет контролировать Турция.
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Война в СирииТурцияСирияРеджеп Тайип Эрдоган
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