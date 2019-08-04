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РИА Новости

Киев изменит режим работы пункта пропуска "Станица Луганская"

Вчера, 17:10
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© РИА НовостиСитуация на КПП "Станица Луганская" в Донбассе. 24 июня 2017
Ситуация на КПП Станица Луганская в Донбассе. 24 июня 2017
© РИА Новости
КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" сменит режим работы в связи с разминированием территории, сообщил в воскресенье штаб Операции объединенных сил в Facebook.
"Командующим Объединенных сил принято решение об изменении режима работы КПВВ "Станица-Луганская". Следовательно, контрольный пункт будет функционировать до 18.00", - сообщил штаб.
В штабе отметили, что пропуск граждан будет вестись до 17.30. "После указанного времени в контрольном пункте въезда-выезда "Станица-Луганская" пропускные операции осуществляться не будут в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения", - говорится в сообщении.
По данным штаба, разминирование будет проводиться на неподконтрольной Киеву территории.
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