Киев изменит режим работы пункта пропуска "Станица Луганская"

В штабе отметили, что пропуск граждан будет вестись до 17.30. "После указанного времени в контрольном пункте въезда-выезда "Станица-Луганская" пропускные операции осуществляться не будут в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения", - говорится в сообщении.