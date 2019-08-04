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РИА Новости

В ДТП с автобусом под Владимиром пострадали шесть человек

Вчера, 17:03
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Шесть человек, в то числе двое детей, пострадали после столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса под Владимиром, водитель автомобиля погиб, сообщается на сайте МЧС по Владимирской области.
Днем 4 августа диспетчеру поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге у населённого пункта Николо-Ушна.
"Произошло столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса... в результате ДТП имеются погибший и пострадавшие: погиб водитель автомобиля, в автобусе пострадали 6 человек, в том числе 2 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент прибытия сотрудников МЧС автомобиль и автобус горели. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар.
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