В ДТП с автобусом под Владимиром пострадали шесть человек

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Шесть человек, в то числе двое детей, пострадали после столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса под Владимиром, водитель автомобиля погиб, сообщается на сайте МЧС по Владимирской области.
Днем 4 августа диспетчеру поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге у населённого пункта Николо-Ушна.
"Произошло столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса... в результате ДТП имеются погибший и пострадавшие: погиб водитель автомобиля, в автобусе пострадали 6 человек, в том числе 2 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент прибытия сотрудников МЧС автомобиль и автобус горели. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар.