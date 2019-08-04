В Баку загорелся крупнейший торговый центр "Садарак"

Пожар в ТЦ "Садарак" в Баку. 4 августа 2019

© Sputnik / Irade Jelil Пожар в ТЦ "Садарак" в Баку. 4 августа 2019

БАКУ, 4 авг – РИА Новости. Пожар вспыхнул на территории крупнейшего торгового центра "Садарак" в Баку, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Азербайджана.

"В Центр кризисного управления МЧС поступила информация о пожаре на территории торгового центра "Садарак" в Гарадагском районе Баку. На место происшествия прибыли пожарные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС и спасатели Службы спасения особого риска", - сообщает пресс-служба.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

Число пострадавших ии площадь возгорания уточняется.

Торговый центр "Садарак" располагается в пригороде Баку, его площадь - 100 гектаров. Он включает более 12 тысяч объектов розничной и оптовой торговли, рынок сельскохозяйственных товаров, одноэтажный оптовой склад, различные инженерные сооружения.