Силовики глушат беспилотники ОБСЕ у линии соприкосновения, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что украинские силовики глушат сигналы управления беспилотников наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, фиксирующих нарушения договоренностей у линии соприкосновения сторон в Донбассе.
"Противник продолжает противодействовать работе международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ путем глушения сигналов управления беспилотных летательных аппаратов. Очередные факты использования вооруженными формированиями Украины систем радиоэлектронной борьбы зафиксированы на донецком направлении", - заявил журналистам руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.