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РИА Новости

Силовики глушат беспилотники ОБСЕ у линии соприкосновения, заявили в ДНР

Вчера, 15:42
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПредставители инспекции ОБСЕ осматривают территорию Донецкой фильтровальной станции после обстрела
Представители инспекции ОБСЕ осматривают территорию Донецкой фильтровальной станции после обстрела
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что украинские силовики глушат сигналы управления беспилотников наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, фиксирующих нарушения договоренностей у линии соприкосновения сторон в Донбассе.
"Противник продолжает противодействовать работе международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ путем глушения сигналов управления беспилотных летательных аппаратов. Очередные факты использования вооруженными формированиями Украины систем радиоэлектронной борьбы зафиксированы на донецком направлении", - заявил журналистам руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Представители ОБСЕ
Вчера, 10:38
ВСУ мешают работе ОБСЕ у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныОБСЕДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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