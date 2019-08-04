В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

По версии следствия, 2 августа группа мужчин встретилась с потерпевшим, которого они перевезли на автомобиле в дачный дом и сковали наручниками. После этого они оставили потерпевшего одного и уехали. Потерпевший скончался. Отмечается, что по делу были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга.

"Было обнаружено тело 32-летнего мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, совершенное организованной группой, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, задержанные являются друзьями детства потерпевшего, который был наркозависимым, они вывезли его в дачный дом, чтобы избавить от наркотической зависимости.