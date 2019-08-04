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РИА Новости

Под Владимиром в результате ДТП погиб человек

Вчера, 14:47
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Легковая машина столкнулась со стоявшим на обочине рейсовым автобусом в Селивановском районе Владимирской области, предварительно, пострадали пять человек, еще один погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Возле населенного пункта Николо-Ушна легковой автомобиль въехал в стоящий на обочине рейсовый автобус ПАЗ, в результате ДТП легковушка и автобус загорелись", - сказал собеседник агентства.
По его словам, находившиеся в автобусе пять человек получили травмы. Водитель легковой машины погиб. По предварительным данным, автобус двигался по маршруту Муром-Владимир. Обстоятельства ДТП выясняются.
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