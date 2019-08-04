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РИА Новости

Число пострадавших при стрельбе в Огайо увеличилось до 26

Вчера, 14:35
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© AFP 2019 / MEGAN JelingerНа месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
© AFP 2019 / MEGAN Jelinger
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в Дейтоне в американском штате Огайо увеличилось до 26, сообщается в заявлении местной полиции.
Ранее сообщалось о десяти погибших, включая стрелка, и 16 пострадавших в результате стрельбы в районе Орегон в Дейтоне.
"Всего десять погибших, включая стрелка, еще 26 пострадали", - сообщила полиция в Twitter.
Это второй инцидент со стрельбой в США за выходные. В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Многие из них в тяжёлом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту.
Полицейские штата Огайо
Вчера, 14:39
Полиция нейтрализовала стрелка в Дейтоне менее чем за минуту
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