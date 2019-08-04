Число пострадавших при стрельбе в Огайо увеличилось до 26

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в Дейтоне в американском штате Огайо увеличилось до 26, сообщается в заявлении местной полиции.

Ранее сообщалось о десяти погибших, включая стрелка, и 16 пострадавших в результате стрельбы в районе Орегон в Дейтоне.

Это второй инцидент со стрельбой в США за выходные. В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Многие из них в тяжёлом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту.