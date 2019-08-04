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РИА Новости
Культура

Крис Пайн сыграет в фильме об убийстве Кеннеди

Вчера, 14:49
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© AP Photo / Willy SanjuanАмериканский актер Крис Пайн
Американский актер Крис Пайн
© AP Photo / Willy Sanjuan
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Крис Пайн сыграет журналиста Уолтера Кронкайта в фильме Newsflash ("Экстренный выпуск новостей") об убийстве Джона Кеннеди, сообщает Independent.
Лента расскажет о событиях одного дня – 22 ноября 1963 года, когда был убит президент США Джон Кеннеди. Уолтер Кронкайт был одним из самых влиятельных ведущих новостных программ, именно он сообщил американцам о трагедии на канале CWS.
Марк Руффало сыграет продюсера Дона Хьюитта, который помогал Кронкайту освещать события в этот день, отметая непроверенную информацию и способствуя слаженной работе журналистов.
Крис Пайн известен по ролям в фильмах "Стартрек: Возмездие" (2013), "Чудо-женщина" (2017) и "Излом времени" (2018).
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