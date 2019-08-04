Крис Пайн сыграет в фильме об убийстве Кеннеди

Лента расскажет о событиях одного дня – 22 ноября 1963 года, когда был убит президент США Джон Кеннеди. Уолтер Кронкайт был одним из самых влиятельных ведущих новостных программ, именно он сообщил американцам о трагедии на канале CWS.