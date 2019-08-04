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РИА Новости

В Приангарье авиалесоохрана тушит природный пожар в Витимском заповеднике

Вчера, 14:10
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© Фото : предоставлено пресс-службой Федеральной Авиалесоохраны Авиапожарный парашютно-десантной пожарной службы Федеральной Авиалесоохраны во время тушения лесного пожара
Авиапожарный парашютно-десантной пожарной службы Федеральной Авиалесоохраны во время тушения лесного пожара
© Фото : предоставлено пресс-службой Федеральной Авиалесоохраны
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лес горит в Витимском заповеднике Иркутской области, специалисты Авиалесоохраны начали тушить пожар, сообщается на сайте ведомства.
"Лесной пожар возник и действует в одном из самых сложных участков Витимского заповедника. Местность не только удаленная от всех дорог, но еще горная и сильно-пересеченная с крутыми каменистыми склонами", - говорится в сообщении.
На месте работают 17 авиапожарных. Отмечается, что пожар действует в труднодоступной местности, доставить наземную технику невозможно.
По данным Авиалесоохраны, в районе тушения температура воздуха плюс 25, ко вторнику она может подняться до 30 и выше.
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