В Приангарье авиалесоохрана тушит природный пожар в Витимском заповеднике

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лес горит в Витимском заповеднике Иркутской области, специалисты Авиалесоохраны начали тушить пожар, сообщается на сайте ведомства.
"Лесной пожар возник и действует в одном из самых сложных участков Витимского заповедника. Местность не только удаленная от всех дорог, но еще горная и сильно-пересеченная с крутыми каменистыми склонами", - говорится в сообщении.
На месте работают 17 авиапожарных. Отмечается, что пожар действует в труднодоступной местности, доставить наземную технику невозможно.
По данным Авиалесоохраны, в районе тушения температура воздуха плюс 25, ко вторнику она может подняться до 30 и выше.
26 июля, 18:17Авиалесоохрана объяснила причины лесных пожаров в Сибири