В двух улусах Якутии дожди сбили пламя лесных пожаров

ЯКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Дожди сбили пламя лесных пожаров в Сунтарском и Нюрбинском улусах Якутии, сообщил председатель правительства республики Владимир Солодов.

В настоящее время ситуация с огненной стихией в регионе остается напряженной. По оперативным данным, за сутки в Якутии удалось ликвидировать 10 природных пожаров на общей площади свыше 3,7 тысячи гектаров. Общая площадь пожаров превышает 1,2 миллиона гектара.

В эти дни премьер Якутии посетил с рабочим визитом Сунтарский и Нюрбинский улусы.

"Благодаря прошедшим дождям, пламя лесных пожаров сбито, но необходимо продолжить работу по их локализации во избежание их возобновления при жаркой погоде, возвращение которой синоптики прогнозируют через несколько дней", - сказал Солодов, слова которого приводятся на официальном информпортале региона.