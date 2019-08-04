Омбудсмен Москвы рассказала об обращениях после несогласованной акции

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что получила пять обращений по поводу недопуска адвокатов к задержанным на несогласованной акции в столице.

"В основном вчера в наш аппарат поступили обращения по недопуску адвокатов к задержанным. Конкретно в мой адрес от адвокатов поступило пять обращений. Я звонила в руководство МВД, и на момент 23.30 в 11 ОВД были допущены адвокаты", - сообщила РИА Новости Потяева.

Омбудсмен добавила, что к ней также поступило обращение от московского уполномоченного по правам ребенка Евгения Бунимовича, так как его не пустили в ОВД Арбат, где были четверо задержанных несовершеннолетних.

"Пришлось связываться с руководством МВД и департаментом региональной безопасности Москвы, чтобы решить эти вопросы. После моего звонка и разговора с коллегами Евгения Абрамовича все-таки допустили", - добавила омбудсмен.

По словам Потяевой, за всеми задержанными несовершеннолетними детьми ночью приехали родители, трудности возникли лишь с одним подростком, потому что он проживал с бабушкой, которая не оформляла опекунство над ним. Омбудсмен заявила, что с родителями невозможно было связаться, так как они ведут асоциальный образ жизни, и было принято решение доставить мальчика в социально-реабилитационный центр в Алтуфьево.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, за различные нарушения задержаны около 600 человек.

Московская полиция ранее призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. В полиции заявили, что правоохранители будут оперативно реагировать на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку.

Несогласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.