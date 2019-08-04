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РИА Новости

Омбудсмен Москвы рассказала об обращениях после несогласованной акции

Вчера, 11:38
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что получила пять обращений по поводу недопуска адвокатов к задержанным на несогласованной акции в столице.
"В основном вчера в наш аппарат поступили обращения по недопуску адвокатов к задержанным. Конкретно в мой адрес от адвокатов поступило пять обращений. Я звонила в руководство МВД, и на момент 23.30 в 11 ОВД были допущены адвокаты", - сообщила РИА Новости Потяева.
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Вчера, 11:12
Один человек остается в больнице после несанкционированной акции в Москве
Омбудсмен добавила, что к ней также поступило обращение от московского уполномоченного по правам ребенка Евгения Бунимовича, так как его не пустили в ОВД Арбат, где были четверо задержанных несовершеннолетних.
"Пришлось связываться с руководством МВД и департаментом региональной безопасности Москвы, чтобы решить эти вопросы. После моего звонка и разговора с коллегами Евгения Абрамовича все-таки допустили", - добавила омбудсмен.
По словам Потяевой, за всеми задержанными несовершеннолетними детьми ночью приехали родители, трудности возникли лишь с одним подростком, потому что он проживал с бабушкой, которая не оформляла опекунство над ним. Омбудсмен заявила, что с родителями невозможно было связаться, так как они ведут асоциальный образ жизни, и было принято решение доставить мальчика в социально-реабилитационный центр в Алтуфьево.
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
3 августа, 19:15
Омбудсмен сообщил о семерых подростках, задержанных на акции в Москве
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что порядка 1500 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, за различные нарушения задержаны около 600 человек.
Московская полиция ранее призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. В полиции заявили, что правоохранители будут оперативно реагировать на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку.
Несогласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
В полиции Москвы напомнили, что организация и участие в подобных акциях - наказуемое деяние. По словам правоохранителей, они будут оперативно реагировать на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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Татьяна ПотяеваМоскваПроисшествия
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