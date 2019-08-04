Число погибших при опрокидывании лодок на Филиппинах возросло до 26 человек

Как сообщило управление, по состоянию на 10.30 по местному времени (5.30 мск) подтверждена смерть 26 пассажиров, находившихся в трех перевернувшихся лодках. Отмечается, что 55 человек были спасены, еще пять по-прежнему числятся пропавшими без вести. Всего на трех лодках находились 86 пассажиров.