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РИА Новости

Число погибших при опрокидывании лодок на Филиппинах возросло до 26 человек

Вчера, 10:58
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© AP Photo / Philippine Red CrossСпасатели рядом с остатками парома, который перевернулся из-за плохой погоды на Филиппинах. 3 августа 2019
Спасатели рядом с остатками парома, который перевернулся из-за плохой погоды на Филиппинах. 3 августа 2019
© AP Photo / Philippine Red Cross
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. По меньшей мере 26 человек погибли после того, как три моторные лодки опрокинулись рядом с городом Илоило на Филиппинах из-за начавшихся сильных муссонных ветров, сообщает филиппинское информационное агентство PNA со ссылкой на Управление гражданской обороны.
Ранее телеканал GMA News сообщил об 11 погибших.
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Как сообщило управление, по состоянию на 10.30 по местному времени (5.30 мск) подтверждена смерть 26 пассажиров, находившихся в трех перевернувшихся лодках. Отмечается, что 55 человек были спасены, еще пять по-прежнему числятся пропавшими без вести. Всего на трех лодках находились 86 пассажиров.
В субботу суда Che-che, Keziah и Jennyville затонули рядом с филиппинским городом Илоило. Глава совета города Илоило по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий Донна Маньо (Donna Magno) сообщила, что судно Che-che направлялось в провинцию Гимарас из города Илоило, в то время как Keziah шла в противоположную сторону.
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