Авиация Минобороны с начала суток потушила более 70 тысяч гектаров пожаров

Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Авиация министерства обороны России с утра воскресенья ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади более 70 тысяч гектаров, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

"Более 70 тысяч гектаров лесных пожаров затушено с утра 4 августа авиационной группировкой Минобороны России на территории Красноярского края и Иркутской области. Ликвидировано 36 очагов открытого возгорания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты Ил-76 ВТА совершили 12 вылетов, сбросив свыше 504 тонн воды. Вертолеты Ми-8 вылетели 14 раз, сбросив 140 тонн.