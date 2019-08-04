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РИА Новости

Медведев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Вчера, 10:40
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, высоко оценив их труд и профессионализм, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.
Медведев отметил, что сегодня железнодорожный транспорт - мощная и технологичная отрасль, ее развитие очень важно для экономики страны и повышения уровня жизни людей.
По словам премьера, в строительстве и модернизации железнодорожной инфраструктуры используются новейшие достижения науки и техники. Кроме того, работники отрасли внедряют инновационные разработки в сфере логистики и управления, развивают высокоскоростное движение.
"Ваш ежедневный самоотверженный труд, профессионализм и ответственность позволяют обеспечивать надёжную и безопасную работу железных дорог, осуществлять масштабные национальные проекты", - говорится в телеграмме.
В завершение Медведев поблагодарил ветеранов отрасли и пожелал всем труженикам здоровья и успехов.
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