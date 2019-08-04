Медведев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, высоко оценив их труд и профессионализм, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.

Медведев отметил, что сегодня железнодорожный транспорт - мощная и технологичная отрасль, ее развитие очень важно для экономики страны и повышения уровня жизни людей.

По словам премьера, в строительстве и модернизации железнодорожной инфраструктуры используются новейшие достижения науки и техники. Кроме того, работники отрасли внедряют инновационные разработки в сфере логистики и управления, развивают высокоскоростное движение.

"Ваш ежедневный самоотверженный труд, профессионализм и ответственность позволяют обеспечивать надёжную и безопасную работу железных дорог, осуществлять масштабные национальные проекты", - говорится в телеграмме.