Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-04T10:07Z
https://ria.ru/20190804/1557151084.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155325/38/1553253850_0:212:3072:1940_1036x0_80_0_0_5504cf34d1d828382c08015daffc507f.jpg
РИА Новости

Названы регионы с наибольшим числом пациентов с алкогольной зависимостью

Вчера, 10:07
23683
© Depositphotos / Syda_ProductionsПьяный мужчина
Пьяный мужчина
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Как сообщает RT, больше всего зарегистрированных случаев оказалось в Москве — 2800 пациентов. Примерно столько же человек медики поставили на учет в Московской области.
В пятерку также вошли Пермский край, Челябинская область (по 2400 пациентов) и Республика Башкортостан (2200 случаев).
Меньше всего впервые выявленных случаев психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, зарегистрировано в Ингушетии (только один пациент), а также в Чечне (59 человек) и Ненецком автономном округе (80 случаев).
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
3 августа, 10:42
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
515614411060
Обсудить 29
Общество
Популярные комментарии
Потому что алкоголь это тяжёлый наркотик, и признавать это ни кому не выгодно.
4 августа, 12:46
subject subject
1411005
Где больше всего людей с выявленными психическими расстройствами? Правильно,в трезвой Америке.Там опять стрельба! А где еще и взрывают,головы режут? Правильно -на непьющем Ближнем Востоке! Северный Кавказ не исключение.Вот и выходит,что в пьющей Финляндии самое спокойное место! Так что врут эти врачи! С Минздравом в придачу! Алкоголь снимает стресс! И это доказано!
4 августа, 13:14
19george65
711107
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
РИА
Новости
Здание Министерства здравоохранения России
Названы регионы с самым большим числом пациентов с наркозависимостью
Музыкант Вилли Токарев
Умер певец Вилли Токарев
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Лента
новостей
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Свобода победила протест. Что произошло в Москве
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов пожаловался на "свиное хамство" соседки
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщили СМИ
Врачи
У жительницы Японии, которую проверяли на вирус Эбола, оказался грипп
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Первая леди Сирии Асма аль-Асад
Супруга президента Сирии Асма Асад вылечилась от рака
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
Здание Министерства иностранных дел России
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
В Госдуме ответили на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
01:04Друзья Вилли Токарева в США рассказали, каким они запомнили музыканта
00:56СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва
00:52Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
00:33Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
00:32Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей
00:24"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
00:21"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
00:13Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
00:04Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
23:55В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
23:39Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
23:35При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
23:32В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
23:08В Афганистане произошло землетрясение
23:06Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
23:06Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
23:06МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее
23:00Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
22:58Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Лента новостейМолния