Названы регионы с наибольшим числом пациентов с алкогольной зависимостью

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Как сообщает RT , больше всего зарегистрированных случаев оказалось в Москве — 2800 пациентов. Примерно столько же человек медики поставили на учет в Московской области.

В пятерку также вошли Пермский край, Челябинская область (по 2400 пациентов) и Республика Башкортостан (2200 случаев).