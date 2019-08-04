В Приамурье объявили об угрозе разрушения дамбы из-за паводка

Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 авг — РИА Новости. В селе Усть-Ивановка Благовещенского района Амурской области объявлена эвакуация населения из-за угрозы разрушения дамбы на берегу реки Зея, сообщает администрация района.

Как уточняется, в зону возможного подтопления попали улицы Военная, Садовая, Связистов и Спортивная. По информации властей, по состоянию на 07:30 (мск) всех эвакуированных забрали к себе родственники.

Режим ЧС в связи с дождевым паводком действует в Приамурье с 25 июля.

По последним данным, подтопленными остаются 36 населенных пунктов в 13 районах и одном городском округе. Как сообщается на официальном портале правительства региона, за последние сутки уровень воды начал снижаться.

Пострадали 92 жилых дома, 835 подворий и 350 дачных участков. Эвакуировано 2 593 человека, в том числе 908 детей. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 339 человек, остальные разместились у родственников.