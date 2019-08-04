В Иркутской области остаются подтопленными 230 домов

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подтопленными в Иркутской области остаются 230 домов, где проживают 356 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"В 8 населенных пунктах остаются подтопленными 230 домов с населением 356 человек, из них 91 - ребенок, 667 приусадебных участков, 3 социально-значимых объекта, 1 автомобильный мост в городе Байкальске на реке Солзан, 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за сутки в Тулуне, Нижнеудинске и в Чунском районе проводились работы по откачке воды и просушке тепловыми пушками.