В Иркутской области остаются подтопленными 230 домов

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подтопленными в Иркутской области остаются 230 домов, где проживают 356 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
"В 8 населенных пунктах остаются подтопленными 230 домов с населением 356 человек, из них 91 - ребенок, 667 приусадебных участков, 3 социально-значимых объекта, 1 автомобильный мост в городе Байкальске на реке Солзан, 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за сутки в Тулуне, Нижнеудинске и в Чунском районе проводились работы по откачке воды и просушке тепловыми пушками.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.