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РИА Новости

Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж

Вчера, 06:36
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

"Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там", — выразил убеждение министр.

В то же время Климкин отметил, что главной ценностью Украины являются люди. "Самая большая ценность, которая есть на Украине, — это не земля и ресурсы, а исключительно люди. Украинцы заслуживают свободу и справедливость. Конечно, важно и благосостояние", — заявил дипломат.
Ранее глава МИД выражал мнение, что в массовом отъезде украинцев в другие страны в поисках работы нет ничего страшного, но называл данный процесс "мегавызовом для страны".
В апреле прошлого года Климкин заявил о намерении вернуть домой проживающих в России украинских граждан. По его словам, в России сейчас проживает каждый двенадцатый украинец.
Первый заместитель министра социальной политики Украины Ольга Крентовская, в свою очередь, отметила, что число украинцев, вынужденных уезжать на заработки за рубеж, в ближайшие годы будет расти из-за неспособности правительства обеспечить рост национальной экономики.
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Согласно данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляется около девяти миллионов граждан. В последние годы этот показатель стремительно растет. По статистике, около 20 процентов населения ежегодно уезжает на заработки.
Как утверждает Евростат, большинство украинцев выбирают польский рынок труда. При этом условия работы в Польше оставляют желать лучшего. По словам украинских трудовых мигрантов, заграничные зарплаты кажутся "космическими", однако в сопоставлении с местными ценами едва позволяют сводить концы с концами.
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинМИД УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот и возникает вопрос: А вообще зачем украинцам государство? Никогда не было и не нужно...😲😲😲
4 августа, 06:38
Alex Ak.
315192417
Действительно, уникальный народ. Еще никто на разрушал своего государства ради возможности мыть европейские унитазы.
4 августа, 08:28
sizif8
4870311
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