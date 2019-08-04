Вода уходит из подтопленных районов в Приамурье

"Вода уходит из районов области. За сутки ещё 2 муниципальных образования освободились от воды. Сегодня подтопленными остаются 13 районов и 1 городской округ. Подтоплено 36 населенных пунктов (минус пять за сутки)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки уменьшилось число подтопленных подворий до 835 (минус 400 за сутки). В Белогорском районе вода ушла с 350 дачных участков (без изменений за сутки), от паводка пострадал 41 участок автомобильных дорог (минус 11 за сутки). Без транспортного сообщения остаются 18 населенных пунктов. Без электроснабжения остаются 7 населенных пунктов в Мазановском районе. Из населенных пунктов, попавших в зону подтопления, эвакуировано 2593 человека, в том числе 908 детей. В пунктах временного размещения находятся 339 человек, из них 128 детей.