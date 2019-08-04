Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.

По словам главы военного ведомства, отсутствие команд из Североатлантического альянса связано с политическими мотивами, а также с некоторыми рисками.

"Политические соображения, они, конечно, присутствуют, когда говорят: "Нет, ну мы в них участвовать не будем". Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать", — пояснил Шойгу.

Министр обороны добавил, что Россия приглашает страны НАТО присоединиться к соревнованиям.

Иностранные участники восхищены

Иностранные участники Армейских международных игр ранее поделились впечатлениями о российской военной технике, на которой соревнуются участники конкурсов.

Заместитель министра обороны Мьянмы генерал-лейтенант Тейн Мью Зо, который приехал на открытие игр, рассказал, что военнослужащие находятся "под большим впечатлением". "Действительно, российская военная техника самая мощная в мире", - сказал он.

В свою очередь глава индийской делегации, член судейской коллегии Риши Деора в разговоре с журналистами подчеркнул, что игры прекрасно организованы и дают возможность военным испытать себя в разных условиях, с которыми может столкнуться военнослужащие, и испытать себя.

Праздник доверия и дружбы людей

Президент России Владимир Путин ранее поприветствовал участников и гостей Армейских игр-2019, отметив, что соревнования военных - это праздник доверия и дружбы людей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что участники АрМи-2019 продемонстрируют свое умение слаженно решать поставленные задачи и находить нестандартные решения, а также смогут вдохновиться на выбор будущей профессии.

Путин пожелал гостям и участникам пятых Армейских международных игр заслуженных побед и незабываемых впечатлений.

АрМИ-2019

Пятые Армейские международные игры пройдут в этом году на 25 полигонах десяти стран, в них примут участие более 200 команд из 36 государств.

Девять стран - Абхазия, Иордания, Камбоджа, Конго, Куба, Мали, Мозамбик, Шри-Ланка и Южная Осетия - впервые участвуют в играх. Пять стран - Франция, США, Словакия, Турция и Мексика - направили своих наблюдателей.