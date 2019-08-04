При стрельбе в Техасе погибли 20 человек

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Двадцать человек погибли при стрельбе в супермаркете в американском городе Эль-Пасо, сообщил в воскресенье журналистам губернатор штата Техас Грег Эббот.

Ранее говорилось о 19 погибших. Как сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, среди жертв есть трое мексиканцев.

CBS4 . Глава полиции Эль-Пасо Грег Аллен уточнил, что ранения получили 26 человек. Его пресс-конференцию транслировал телеканал

Стрельба произошла субботу в торговом центре Walmart в Эль-Пасо. Полиция задержала одного подозреваемого в стрельбе, при этом стражам порядка не пришлось применять оружие.

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По данным NBC, за преступление задержан 21-летний житель Далласа. Глава полиции Грег Аллен отказался назвать тип оружия, которым пользовался подозреваемый, однако отослал к публикациям , где тот изображен с АК-47. Аллен также подтвердил, что задержанный сам сдался стражам порядка на месте происшествия.

Мотивы нападавшего, как заявили в полиции, пока не установлены. Дело возбуждено по статье о преступлении на почве ненависти.