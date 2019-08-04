При стрельбе в Техасе погибли 20 человек

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Двадцать человек погибли при стрельбе в супермаркете в американском городе Эль-Пасо, сообщил в воскресенье журналистам губернатор штата Техас Грег Эббот.
Ранее говорилось о 19 погибших. Как сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, среди жертв есть трое мексиканцев.
Глава полиции Эль-Пасо Грег Аллен уточнил, что ранения получили 26 человек. Его пресс-конференцию транслировал телеканал CBS4.
Стрельба произошла субботу в торговом центре Walmart в Эль-Пасо. Полиция задержала одного подозреваемого в стрельбе, при этом стражам порядка не пришлось применять оружие.
По данным NBC, за преступление задержан 21-летний житель Далласа. Глава полиции Грег Аллен отказался назвать тип оружия, которым пользовался подозреваемый, однако отослал к публикациям, где тот изображен с АК-47. Аллен также подтвердил, что задержанный сам сдался стражам порядка на месте происшествия.
Мотивы нападавшего, как заявили в полиции, пока не установлены. Дело возбуждено по статье о преступлении на почве ненависти.
При этом сообщается, что перед нападением на торговый центр в Эль-Пасо подозреваемый опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечетях в Новой Зеландии, в результате которого погибли 50 человек и еще столько же пострадали.