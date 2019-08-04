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РИА Новости

Появилось фото стрелка, входящего в торговый центр в Техасе

00:40
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© РИА НовостиФото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса
© РИА Новости
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса, где произошла стрельба, появилось в распоряжении РИА Новости.
На фото видно, что мужчина держит автомат наготове, во что-то целится. Черты лица стрелка разобрать невозможно.
Как сообщили NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо на западе Техаса. Полиция подтвердила задержание одного подозреваемого.
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00:58Задержанный за стрельбу в Техасе поддержал новозеландского террориста
00:55Полиция задержала одного человека после стрельбы в Техасе
00:53Полиция официально подтвердила гибель одного человека при стрельбе в Техасе
00:40Появилось фото стрелка, входящего в торговый центр в Техасе
00:29Россияне не пострадали при стрельбе в торговом центре в Техасе
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00:11Число погибших при стрельбе в Техасе выросло до 19 человек
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