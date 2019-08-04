Полиция официально подтвердила гибель одного человека при стрельбе в Техасе

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Полиция американского города Эль-Пасо, где в субботу произошла стрельба в супермаркете, официально подтвердила только одного погибшего, но признала, что жертв много.

"Я не могу подтвердить (информацию о почти 20 погибших - ред.). Мне известно только об одном погибшем", - сказал в воскресенье журналистам представитель полиции города Роберт Гомес, добавив, что ожидают "многочисленных жертв", но информация пока уточняется.

Он также не стал подтверждать сообщения о наличии детей среди пострадавших, сказав, что данные о возрасте и поле пострадавших у него нет.

Трансляцию его общения с прессой вел телеканал KTSM

По его словам, полиция сейчас обзванивает больницы, куда пострадавшие были либо доставлены, либо добрались самостоятельно, чтобы уточнить, сколько людей получили ранения при инциденте. Официальная информация об их количестве может появиться на следующий день, не исключил Гомес.

Полиция в своем Twitter также заверила, что в других частях города угроз населению нет.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в городе Эль Пасо на западе Техаса.

По его данным, подозреваемый в стрельбе, 21-летний молодой человек из города Даллас, находится под стражей. Источники, близкие к расследованию, сообщили телеканалу, что был задержан еще один человек, однако неизвестно, какова его роль в стрельбе.