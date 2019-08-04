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РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Медведя с рук не кормил!" Тайны преподобного Серафима Саровского

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Андрей ЗолотовИкона с изображением Серафима Саровского
Икона с изображением Серафима Саровского
© РИА Новости / Андрей Золотов
Икона с изображением Серафима Саровского. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Алексей Михеев. Наверное, это самый таинственный русский святой — его носили на руках ангелы, у него с рук ели дикие звери, а выкопанная им в земле канавка должна спасти людей, когда наступит конец света. Отпраздновать день памяти преподобного Серафима Саровского в Нижегородскую область традиционно приехал патриарх Кирилл. Что правда, а что нет в рассказах о жизни иеромонаха Саровского монастыря, разбирался корреспондент РИА Новости.

Рядом с ядерной бомбой

Саров — самый закрытый город России. Сюда не пускают туристов, а заявки на визит могут рассматривать месяцами. Впрочем, за колючей проволокой ничего экстраординарного — те же вывески и магазины, что и на "большой земле". В ста метрах от управления Института экспериментальной физики, где разрабатывают ядерное оружие, — Саровская пустынь, куда когда-то пришел из Киева Прохор Мошнин — будущий старец Серафим.
"Гляди, вот отсюда он упал, а его ангелы на ручки взяли и понесли!" — одна из паломниц показывает ребенку на надвратную колокольню. Маленький Прохор действительно в детстве упал с недостроенной колокольни и чудом остался не только жив, но и невредим. Правда, было это не здесь, а в Курске, на родине святого.
Икона Преподобный Серафим Саровский
31 июля, 10:00
1 августа: память преподобного Серафима СаровскогоРелигиозные праздники 1 августа
Жизнеописание преподобного поразит кого угодно. На протяжении многих лет он ел только траву сныть, тысячу дней и тысячу ночей провел, молясь у каменного валуна. Некоторые из приходивших к нему за духовным советом видели огромного медведя, которого преподобный кормил хлебом с рук — по словам самого Серафима, этот медведь постоянно приходил к нему.
Серафим навсегда стал инвалидом после того, как на его келью напали разбойники, — именно поэтому на всех иконах святой сильно сгорблен. А еще, как утверждает молва, к нему приезжали советоваться император Александр I и чуть ли не весь царский двор.
Но было ли все это на самом деле?

Подделанное житие

Некоторое время назад в интернете широко разошелся и вызвал бурное обсуждение отзыв известного публициста и переводчика, настоятеля подворья Свято-Данилова монастыря в подмосковном Долматово игумена Петра (Мещеринова) на исследования Валентина Степашкина. "От выводов никуда не деться, потому что из документов видно следующее: 1) колокольни не было; 2) камня не было; 3) кормления медведей не было. В итоге преподобный Серафим предстает пред нами как человек-загадка. Достоверно сказать о нем можно очень немногое, все остальное — фантазии разной степени вероятности", — писал отец Петр.
"Действительно, все было, но не так. Колокольня, с которой упал отрок Прохор Мошнин, только начинала строиться и была не очень высока. Медведи на самом деле приходили к преподобному на его лесную пасеку, и он оставлял им там хлеб и мед, однако сам прятался за забором. А Иоасаф Толстошеев, составитель первого жития Серафима Саровского, просто записал рассказ какой-то неизвестной монахини, что она будто бы видела, как преподобный кормил медведя, — и это документально зафиксировано. А о молении на камне в первой книге говорится лишь, что засвидетельствованы слова преподобного, мол, он "тысячу дней находился в таком унынии, что молился, как на камне", — рассказывает корреспонденту РИА Новости отец Петр.
Неслучайно, по его словам, Святейший синод так долго не хотел канонизировать преподобного Серафима — слишком скудной и недостоверной была информация о его жизни. Как известно, на канонизации в 1903 году настоял Николай II, учли просьбу его августейшей супруги, очень почитавшей святого.
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"Скучно и неинтересно"

Но зачем было что-то придумывать? Неужели в жизни святого не было "ничего святого"? Было, и немало, убежден отец Петр. Дело в том, подчеркивает он, что жизнь христианина, а тем более монаха и отшельника, вся проходит "внутри". Что можно про нее рассказать? Человек молится, борется со страстями, каждую минуту устремляется душой и сердцем к Богу — и все это очень интимно, сокровенно.
"От преподобного Серафима остались вполне традиционные монашеские поучения, которым на самом деле крайне трудно следовать. Постоянно читать Новый Завет, чтобы, как говорил преподобный, "ум плавал в словах Писания"; непрестанно молиться — напомню, что широко известное "Правило преподобного Серафима" состоит не только из нескольких молитв, повторяемых утром и вечером, но прежде всего из непрестанной внутренней молитвы, о чем почти всегда забывают. Однако все это "скучно и неинтересно". Поэтому вполне естественно, что появляется желание фольклорно расцветить житие почитаемого святого", — объясняет священнослужитель.
— А император Александр и его приближенные тоже к святому за советом не ездили?
— Документально это никак не подтверждается и по условиям того времени почти невероятно, — отвечает отец Петр.
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Последнее убежище

Однажды преподобному Серафиму явилась Богородица и указала, где надо основать монашескую обитель. Церковное предание гласит, что Божия Матерь сама составила устав и велела принимать в этот монастырь только девиц. А вдоль той тропы, по которой шла Царица Небесная, Серафим выкопал канавку. Люди верят, что, когда настанет конца света, лишь в этом месте можно будет спастись.
"Тут у меня, батюшка, и Афон, и Киев, и Иерусалим! И как антихрист придет, везде пройдет, и канавки этой не перескочит!" — говорил преподобный, согласно житию. Здесь всегда сотни паломников. Почти все идут босиком, некоторые опускаются на колени и ползут. Говорят, если прочитать 150 раз молитву "Богородице, Дево, радуйся!", Царица Небесная обязательно поможет. А там, где дорожка заканчивается, паломникам раздают монастырские сухарики. На них написано: "Освящены в чугунке батюшки Серафима".
— А нужен ли будет обычному человеку "простой" Серафим, который просто молился Богу в лесу?
— Обычному человеку очень сложно понять и принять такую жизнь, хотя, собственно, только о ней мы и можем рассуждать. Условный обычный человек любит в истории преподобного Серафима именно медведя, камень и колокольню. А еще необыкновенные пророчества. Но эта часть жизни преподобного еще ждет своего исследователя. Увы, во всем, что связано с его именем, мифы в значительной степени превалируют над реальностью, — с сожалением говорит отец Петр.
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"Он ничего не боялся"

Впрочем, все это вовсе не умаляет преподобного Серафима Саровского.
"Он не боялся ни холода, ни голода, ни одиночества... Этот согбенный, физически слабый человек, сердце которого было исполнено кротости, явил великую силу. И все, чему учит нас его пример, нам следует постараться в своей жизни осуществить. Давайте начнем с того, что научимся терпеть друг друга", — призвал приехавших в Саров и Дивеево патриарх Кирилл.
С неба накрапывает теплый дождь, босые люди с четками в руках медленно идут по канавке Божией Матери.
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Религия и мировоззрениеРоссияСерафим Саровский (Прохор Мошнин)
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