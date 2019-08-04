Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Купил билет не в тот город, перепутал июнь с июлем или не угадал со стыковочным рейсом — вот неполный перечень распространенных ошибок, допускаемых пассажирами при покупке авиабилетов, которые могут сорвать путешествие, сообщает Туту.ру.

Эксперты сервиса вместе со специалистами по бронированию, которые каждый день сталкиваются с ошибками в билетах, собрали часто встречающиеся неточности при оформлении проездных документов. Часть из них пассажиры успевают исправить до вылета, а из-за некоторых путешествие может сорваться.

Чуть не улетел в другой город

Самая распространенная ошибка — покупка билета на рейс Москва — Сочи, в то время как лететь было нужно из Сочи в Москву. Если до даты вылета еще много времени, есть возможность исправить ситуацию: аннулировать покупку, обменять или вернуть билет, если это позволяют правила авиакомпании.

Перепутал месяц

Часто пассажиры при бронировании билета путают месяц, причем не только созвучные июнь с июлем, но и май с октябрем. В этой ситуации необходимо звонить в пункт покупки билета, изучать правила тарифа и совместно с авиакомпанией определять порядок действий.

"Если в растерянности пассажир не позвонил продавцу, а купил себе второй билет на нужную дату, то есть опасность потерять деньги, — говорит специалист сервиса Оксана Туровская. — Многие авиакомпании не разрешают приобретать билеты на соседние рейсы или даже даты. Система может посчитать такие заказы двойным бронированием и аннулировать без предупреждения один из билетов, который может оказаться нужным. При этом авиаперевозчик не возвращает за него деньги, только снимает бронь".

Правило трех ошибок не сработало

Многие путешественники слышали про правило допустимости трех ошибок в написании имени и фамилии в билете, но, как утверждают эксперты, оно работает не всегда.

Например, если вместо фамилии пассажира "Иванов" в билете будет написано "Принов", то ни одна авиакомпания не пустит туриста на борт.

Даже одна ошибка в имени и фамилии может стать причиной срыва путешествия. К примеру, если написано "Ольна" место "Ольга", то при перелете по России, скорее всего, проблем не возникнет, полагают эксперты. А вот при регистрации на рейс в Китай или США пассажира могут развернуть.

Не тот язык

Довольно частая ошибка — имя, написанное русскими буквами в английской раскладке. В этом случае имя Анна выглядит как Fyyf. Кто-то из авиаперевозчиков относится к таким опечаткам лояльно и разрешает переоформление билета, хотя все зависит от правил авиакомпании.

Допустил ошибку в номере паспорта

Если в билете неверно указан номер паспорта, ошибку исправить довольно легко. Некоторые авиакомпании разрешают вносить корректировки на своих сайтах, позволяя пассажиру менять номер и даже тип документа. Но если необходимо перевыпускать билет с корректной информацией, то перевозчик может брать плату за такую услугу.

Не воспользовался одним из рейсов

Если приобретен единый билет на стыковочный рейс, к примеру, Новосибирск — Москва — Бангкок — Москва — Новосибирск, и пассажир не пришел на рейс Новосибирск — Москва, то в большинстве авиакомпаний билет на все остальные перелеты цепочки будет аннулирован. Очень незначительное число перевозчиков разрешает нарушать порядок перелетов.

Если путешественник по какой-то причине не попал на первый рейс в маршруте, необходимо позвонить в авиакомпанию и аннулировать свое место. Если турист не может воспользоваться одним из перелетов, надо выяснить, можно ли переоформить билет таким образом, чтобы этот сегмент полета исключить.

Не рассчитал время стыковки рейса

Иногда пассажир составляет маршрут самостоятельно, покупая билеты на стыковочные рейсы, и закладывает на пересадку недостаточно времени. В этом случае при задержке первого рейса есть риск опоздать на стыковочный. Поскольку билеты куплены на каждый рейс отдельно, то при опоздании первого рейса и невозможности улететь на следующем пассажир будет вынужден приобретать новые билеты.

Неверно указал контактные данные