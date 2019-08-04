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РИА Новости
Туризм

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет

Вчера, 19:21
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© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта
© Fotolia / Artur Marciniec
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Купил билет не в тот город, перепутал июнь с июлем или не угадал со стыковочным рейсом — вот неполный перечень распространенных ошибок, допускаемых пассажирами при покупке авиабилетов, которые могут сорвать путешествие, сообщает Туту.ру.
Эксперты сервиса вместе со специалистами по бронированию, которые каждый день сталкиваются с ошибками в билетах, собрали часто встречающиеся неточности при оформлении проездных документов. Часть из них пассажиры успевают исправить до вылета, а из-за некоторых путешествие может сорваться.

Чуть не улетел в другой город

Самая распространенная ошибка — покупка билета на рейс Москва — Сочи, в то время как лететь было нужно из Сочи в Москву. Если до даты вылета еще много времени, есть возможность исправить ситуацию: аннулировать покупку, обменять или вернуть билет, если это позволяют правила авиакомпании.

Перепутал месяц

Часто пассажиры при бронировании билета путают месяц, причем не только созвучные июнь с июлем, но и май с октябрем. В этой ситуации необходимо звонить в пункт покупки билета, изучать правила тарифа и совместно с авиакомпанией определять порядок действий.
"Если в растерянности пассажир не позвонил продавцу, а купил себе второй билет на нужную дату, то есть опасность потерять деньги, — говорит специалист сервиса Оксана Туровская. — Многие авиакомпании не разрешают приобретать билеты на соседние рейсы или даже даты. Система может посчитать такие заказы двойным бронированием и аннулировать без предупреждения один из билетов, который может оказаться нужным. При этом авиаперевозчик не возвращает за него деньги, только снимает бронь".
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Правило трех ошибок не сработало

Многие путешественники слышали про правило допустимости трех ошибок в написании имени и фамилии в билете, но, как утверждают эксперты, оно работает не всегда.
Например, если вместо фамилии пассажира "Иванов" в билете будет написано "Принов", то ни одна авиакомпания не пустит туриста на борт.
Даже одна ошибка в имени и фамилии может стать причиной срыва путешествия. К примеру, если написано "Ольна" место "Ольга", то при перелете по России, скорее всего, проблем не возникнет, полагают эксперты. А вот при регистрации на рейс в Китай или США пассажира могут развернуть.

Не тот язык

Довольно частая ошибка — имя, написанное русскими буквами в английской раскладке. В этом случае имя Анна выглядит как Fyyf. Кто-то из авиаперевозчиков относится к таким опечаткам лояльно и разрешает переоформление билета, хотя все зависит от правил авиакомпании.

Допустил ошибку в номере паспорта

Если в билете неверно указан номер паспорта, ошибку исправить довольно легко. Некоторые авиакомпании разрешают вносить корректировки на своих сайтах, позволяя пассажиру менять номер и даже тип документа. Но если необходимо перевыпускать билет с корректной информацией, то перевозчик может брать плату за такую услугу.

Не воспользовался одним из рейсов

Если приобретен единый билет на стыковочный рейс, к примеру, Новосибирск — Москва — Бангкок — Москва — Новосибирск, и пассажир не пришел на рейс Новосибирск — Москва, то в большинстве авиакомпаний билет на все остальные перелеты цепочки будет аннулирован. Очень незначительное число перевозчиков разрешает нарушать порядок перелетов.
Если путешественник по какой-то причине не попал на первый рейс в маршруте, необходимо позвонить в авиакомпанию и аннулировать свое место. Если турист не может воспользоваться одним из перелетов, надо выяснить, можно ли переоформить билет таким образом, чтобы этот сегмент полета исключить.
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Не рассчитал время стыковки рейса

Иногда пассажир составляет маршрут самостоятельно, покупая билеты на стыковочные рейсы, и закладывает на пересадку недостаточно времени. В этом случае при задержке первого рейса есть риск опоздать на стыковочный. Поскольку билеты куплены на каждый рейс отдельно, то при опоздании первого рейса и невозможности улететь на следующем пассажир будет вынужден приобретать новые билеты.

Неверно указал контактные данные

Ошибка в контактных данных может привести к тому, что пассажир не получит актуальной информации об изменении рейса и не сможет улететь. Тогда на его электронную почту или мобильный телефон не придут сообщения, что рейс вылетел раньше или сильно задерживается.
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