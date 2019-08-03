ФСБ нашла в дагестанском селе девять самодельных бомб

МАХАЧКАЛА, 3 авг - РИА Новости. Девять самодельных взрывных устройств общей мощностью около 90 килограммов в тротиловом эквиваленте нашли на окраине селения Гимры Унцукульского района Дагестана, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по республике.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по республике Дагестан совместно с МВД по республике на северо-восточной окраине селения Гимры Унцукульского района, на территории заброшенного складского помещения обнаружено девять предметов, которые позднее идентифицированы как самодельные взрывные устройства", - говорится в релизе.
По данным ведомства, устройства представляли собой металлические трубы с признаками коррозии, наполненные смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры, начиненные поражающими элементами в виде кусков арматуры. Общая мощность заряда взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте составила около 90 килограммов.
"Взрывные устройства уничтожены на месте. В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отмечается в сообщении.