ФСБ нашла в дагестанском селе девять самодельных бомб

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по республике Дагестан совместно с МВД по республике на северо-восточной окраине селения Гимры Унцукульского района, на территории заброшенного складского помещения обнаружено девять предметов, которые позднее идентифицированы как самодельные взрывные устройства", - говорится в релизе.