Дагестанского депутата повторно арестовали по новому делу о мошенничестве

МАХАЧКАЛА, 3 авг - РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца депутата Народного собрания республики Фикрета Раджабова по новому делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.

В конце мая Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца Раджабова по делу о создании преступного сообщества, которое занималось махинациями с землей. 18 июля ему был продлен арест до 15 ноября. 1 августа Верховный суд Дагестана смягчил ему меру пресечения с ареста на запрет определенных действий в рамках расследуемого уголовного дела. Но сразу после этого он был вновь задержан правоохранительными органами.

"Раджабов заключен под стражу сроком на два месяца", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, мера пресечения избрана в рамках нового уголовного дела о мошенничестве.

Ранее СК РФ сообщил, что в 2000 году обвиняемые создали преступное сообщество для проведения незаконных юридических действий с земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности, расположенными на территории Дагестана, и последующего их незаконного отчуждения.