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РИА Новости

В Техасе произошла стрельба в Walmart, как минимум 18 человек ранены

Вчера, 21:51
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© AFP 2019 / Frederic J. BrowАмериканская полиция
Американская полиция
© AFP 2019 / Frederic J. Brow
ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. В результате стрельбы в торговом центре Walmart на западе Техаса пострадали как минимум 18 человек, сообщает KTSM.
Полиция города Эль-Пасо попросила местных жителей держаться подальше от места преступления. По данным правоохранительных органов, преступники могут все еще находиться на территории торгового центра.
"У нас есть свидетельства о том, что стрелков было несколько", - говорится в сообщении полиции.
На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, что есть пострадавшие как внутри торгового центра, так и снаружи, на парковке.
Еще на одном ролике посетители торгового центра прячутся под мебелью, на фоне слышны выстрелы.
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Стрельба в торговом центре в Эль-ПасоWalmartСШАВ мире
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