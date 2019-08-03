В Техасе произошла стрельба в Walmart, как минимум 18 человек ранены

ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. В результате стрельбы в торговом центре Walmart на западе Техаса пострадали как минимум 18 человек, сообщает KTSM . В результате стрельбы в торговом центре Walmart на западе Техаса пострадали как минимум 18 человек, сообщает

Полиция города Эль-Пасо попросила местных жителей держаться подальше от места преступления. По данным правоохранительных органов, преступники могут все еще находиться на территории торгового центра.

"У нас есть свидетельства о том, что стрелков было несколько", - говорится в сообщении полиции.

Breaking:at least 18 people have been shot or injured inside a Walmart at Cielo Vista Mall in El Paso, authorities confirm. pic.twitter.com/00Q4h0g3vK — Atlantide (@Atlantide4world) August 3, 2019

На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, что есть пострадавшие как внутри торгового центра, так и снаружи, на парковке.