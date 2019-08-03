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РИА Новости

Зеленский назвал возможную дату встречи лидеров стран нормандского формата

Вчера, 21:41
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встреча четырех представителей на уровне министерств иностранных дел в нормандском формате предположительно состоится в конце августа, а лидеров стран - осенью.
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский 11 июля провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.
"В принципе тянуть некуда. У нас люди гибнут. В конце августа предполагается встреча в нормандском формате четырех представителей на уровне министерств иностранных дел — во Франции. А там сам бог велел в сентябре. Я — за начало сентября", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".
Кроме того, Зеленский прокомментировал решения российских властей, касающиеся упрощения предоставления гражданства России жителям Украины. Он заявил, что такая традиция давно пошла, российские паспорта раздавались в Крыму, а в Закарпатье раздавались венгерские, но это неправильно и незаконно.
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"Должен действовать закон государства Украина, потому что Донецк, Луганск — это наша земля, там живут наши люди. Они сегодня находятся в тяжелейшем состоянии, оккупированном состоянии. Россия говорит, что нет их присутствия на территории Донецка и Луганска. Но если уж нет, какой же смысл тогда раздавать паспорта нашим гражданам?" - сказал он.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.
Киев и ряд стран Запада считают, что Россия вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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