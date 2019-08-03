Зеленский назвал возможную дату встречи лидеров стран нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встреча четырех представителей на уровне министерств иностранных дел в нормандском формате предположительно состоится в конце августа, а лидеров стран - осенью.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский 11 июля провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.

"В принципе тянуть некуда. У нас люди гибнут. В конце августа предполагается встреча в нормандском формате четырех представителей на уровне министерств иностранных дел — во Франции. А там сам бог велел в сентябре. Я — за начало сентября", - сказал он в интервью газете "Коммерсант"

Кроме того, Зеленский прокомментировал решения российских властей, касающиеся упрощения предоставления гражданства России жителям Украины. Он заявил, что такая традиция давно пошла, российские паспорта раздавались в Крыму, а в Закарпатье раздавались венгерские, но это неправильно и незаконно.

"Должен действовать закон государства Украина, потому что Донецк, Луганск — это наша земля, там живут наши люди. Они сегодня находятся в тяжелейшем состоянии, оккупированном состоянии. Россия говорит, что нет их присутствия на территории Донецка и Луганска. Но если уж нет, какой же смысл тогда раздавать паспорта нашим гражданам?" - сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.