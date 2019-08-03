Подъездная аллея к корпусам затоплена полностью, поэтому добраться до зданий можно только на лодках. Детей успели эвакуировать незадолго до сильного наводнения. На автобусах вывезли 220 детей. За 40 лет существования лагеря подобное случилось в 2013 году во время сильного наводнения.
Благовещенск: река Безымянка затопила детский лагерь "Колосок"
Вчера, 21:17
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В городе Благовещенск Амурской области разлившаяся река Безымянка затопила детский оздоровительный лагерь "Колосок". Высота воды полтора метра. На видеозаписи видно, что под водой большая часть лагеря - футбольное поле, площадка для игр, пляж.