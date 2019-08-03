Благовещенск: река Безымянка затопила детский лагерь "Колосок"

Подъездная аллея к корпусам затоплена полностью, поэтому добраться до зданий можно только на лодках. Детей успели эвакуировать незадолго до сильного наводнения. На автобусах вывезли 220 детей. За 40 лет существования лагеря подобное случилось в 2013 году во время сильного наводнения.