Боярский объяснил, почему в Петербурге мало "нормальных" людей

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Актер Михаил Боярский Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.

Артист признался, что не может без иронии относиться к подобным спискам. По его мнению, такие подсчеты "бессмысленны и глупы". Боярский выразил уверенность, что без "психов" не было бы искусства.

"Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть", - добавил актер.

При этом Боярский призвал экспертов не пересчитывать душевнобольных, а заняться более серьезными проблемами – например, обеспечением пациентов лекарствами.

"Считать, кто у нас психи, это может к ним самим и относится. Потому что это не совсем здоровый интерес, считать по регионам, где больше психов", – сказал он.