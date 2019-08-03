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РИА Новости

Боярский объяснил, почему в Петербурге мало "нормальных" людей

Вчера, 20:06
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМихаил Боярский
Михаил Боярский
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Артист признался, что не может без иронии относиться к подобным спискам. По его мнению, такие подсчеты "бессмысленны и глупы". Боярский выразил уверенность, что без "психов" не было бы искусства.
Пациент на приеме у врача
28 июня, 18:29
Врач-психиатр: сегодня психозы излечивают очень быстроРадио Sputnik представляет пятую часть спецпроекта, посвященного психиатрии и культуре психического здоровья в России. Сегодня мы беседуем о давно известных и новейших препаратах, а также о тяжелых диагнозах с врачом-психиатром Андреем Шмиловичем.
"Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть", - добавил актер.
При этом Боярский призвал экспертов не пересчитывать душевнобольных, а заняться более серьезными проблемами – например, обеспечением пациентов лекарствами.
"Считать, кто у нас психи, это может к ним самим и относится. Потому что это не совсем здоровый интерес, считать по регионам, где больше психов", – сказал он.
Ранее Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году зафиксировали наибольшее число пациентов с психическими расстройствами. Первое место занял Петербург (4700), а на втором – Москва (2800). В пятерку также вошли Татарстан (2500), Башкирия (2400) и Челябинская область (2100). Меньше всего таких диагнозов зарегистрировали в Ненецком автономном округе, в Магаданской области и на Чукотке.
Пациент в палате психиатрического центра
4 июня, 15:32
Опрос: среди ближайшего окружения 20% россиян есть люди с шизофренией
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Михаил БоярскийСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Обсуждение примера математики из курса начальной школы класса 8/2(2+2) равно ли 16 во большинстве СМИ страны, говорит что в стране явно многое не в порядке.
3 августа, 22:25
ddr_web
511401100
А ведь в чём то он прав!?)).. Беда России действительно в том!?!),, что чересчур много "умных" развелось!?)).. "А воз и ныне там"!)). До абсурда порой доходит!)),, чтоб перенести бумажку из одного кабинета в другой)),, без высшего)),, ни как!)).
3 августа, 22:45
Александр Гриненко
5150901
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