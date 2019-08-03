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РИА Новости

Супруга посла США в РФ резко высказалась о репортаже CNN про его "отставку"

Вчера, 20:04
14638
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосол США в РФ Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй
Посол США в РФ Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новость. Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман назвала "непорядочным" репортаж журналистов телеканала CNN о том, что они с мужем якобы находятся в своем "прощальном турне" в России. По ее словам, объявление об отъезде может последовать скоро от самого Джона Хантсмана, но не стоит делать выводов, основываясь на ее сообщениях в соцсетях.
Ранее CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщил, что президенты США и России Владимир Путин и Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора обсудили необходимость назначения нового американского посла в Москве, который должен будет прийти на смену уходящему в отставку Джону Хантсману.
В репортаже говорилось, что Хантсман и его супруга в последние месяцы находятся в своеобразном "прощальном турне", устраивая в том числе ужины с представителями дипмиссии, при этом журналисты ссылались на некий источник в посольстве. В качестве одного из признаков такого "прощального" настроя репортаж приводил фотографии, которые Мэри Кэй Хантсман выкладывала в своем Instagram, в том числе достопримечательностей Москвы.
"Я редко высказываюсь на тему некорректных сообщений СМИ, на нашем веку их было достаточно, так как это часть публичной жизни. Однако... я никогда не использовала свой аккаунт в Instagram, чтобы поддержать совершенно выдуманные телеканалом CNN заявления о нашем (с мужем) скором отъезде и некоем "прощальном турне". Мы даже еще не заявили о своем отъезде, объявление об этом последует в скором времени, и тогда мы сообщим об этом нашим друзьям. Но ваш репортаж, где приводятся слова неназванного источника, был непорядочным", - написала Мэри Кэй Хантсман.
Она отметила, что работа в России была "была сложной и эмоционально выматывающей, когда множество наших коллег были высланы из страны".
"Здесь не устраивают "прощальных турне", а отдают честь морпехам (подразделения морских пехотинцев, отвечающие за внутреннюю безопасность посольств США) при отъезде. Вот об этом должна была быть ваша история", - добавила супруга посла, обращаясь к журналистам CNN.
При этом она подчеркнула, что авторами сюжета не были сотрудники московского бюро телекомпании.
Посол США в России Джон Хантсман
10 июня, 19:18
СМИ узнали, что посол США в России к концу года оставит свой пост
291624249
Обсудить 5
Джон ХантсманCNN (телеканал)РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Мэри Кей? Это типа Гербалайфа?
3 августа, 20:47
VPVassya Pupkind
380000
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