Супруга посла США в РФ резко высказалась о репортаже CNN про его "отставку"

МОСКВА, 3 авг - РИА Новость. Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман назвала "непорядочным" репортаж журналистов телеканала CNN о том, что они с мужем якобы находятся в своем "прощальном турне" в России. По ее словам, объявление об отъезде может последовать скоро от самого Джона Хантсмана, но не стоит делать выводов, основываясь на ее сообщениях в соцсетях.
Ранее CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщил, что президенты США и России Владимир Путин и Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора обсудили необходимость назначения нового американского посла в Москве, который должен будет прийти на смену уходящему в отставку Джону Хантсману.
В репортаже говорилось, что Хантсман и его супруга в последние месяцы находятся в своеобразном "прощальном турне", устраивая в том числе ужины с представителями дипмиссии, при этом журналисты ссылались на некий источник в посольстве. В качестве одного из признаков такого "прощального" настроя репортаж приводил фотографии, которые Мэри Кэй Хантсман выкладывала в своем Instagram, в том числе достопримечательностей Москвы.
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Romantic Saturday night stroll over looking the Moscow River and famous old Ukraina Hotel, (one of the seven sister buildings designed during the Stalin period.) We first walked through this hotel 30 years ago when Jon was a US trade official. Never dreamed we would one day actually live here. Tonight the light captured it brilliantly. While much of that period was absolutely horrific, these unique pieces of architecture remain the most prominent part of the Moscow skyline. @usembru
"Я редко высказываюсь на тему некорректных сообщений СМИ, на нашем веку их было достаточно, так как это часть публичной жизни. Однако... я никогда не использовала свой аккаунт в Instagram, чтобы поддержать совершенно выдуманные телеканалом CNN заявления о нашем (с мужем) скором отъезде и некоем "прощальном турне". Мы даже еще не заявили о своем отъезде, объявление об этом последует в скором времени, и тогда мы сообщим об этом нашим друзьям. Но ваш репортаж, где приводятся слова неназванного источника, был непорядочным", - написала Мэри Кэй Хантсман.
Она отметила, что работа в России была "была сложной и эмоционально выматывающей, когда множество наших коллег были высланы из страны".
"Здесь не устраивают "прощальных турне", а отдают честь морпехам (подразделения морских пехотинцев, отвечающие за внутреннюю безопасность посольств США) при отъезде. Вот об этом должна была быть ваша история", - добавила супруга посла, обращаясь к журналистам CNN.
При этом она подчеркнула, что авторами сюжета не были сотрудники московского бюро телекомпании.