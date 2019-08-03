Супруга посла США в РФ резко высказалась о репортаже CNN про его "отставку"

"Я редко высказываюсь на тему некорректных сообщений СМИ, на нашем веку их было достаточно, так как это часть публичной жизни. Однако... я никогда не использовала свой аккаунт в Instagram, чтобы поддержать совершенно выдуманные телеканалом CNN заявления о нашем (с мужем) скором отъезде и некоем "прощальном турне". Мы даже еще не заявили о своем отъезде, объявление об этом последует в скором времени, и тогда мы сообщим об этом нашим друзьям. Но ваш репортаж, где приводятся слова неназванного источника, был непорядочным", - написала Мэри Кэй Хантсман.