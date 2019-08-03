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РИА Новости

В Свердловской области маршрутка съехала в кювет, пострадали три пассажира

Вчера, 19:53
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Маршрутка на пятом километре автодороги "Ревда – СУМЗ" в Свердловской области в субботу съехала в кювет, пострадали три пассажира, сообщает прокуратура региона.
"Прокуратура города Ревда организовала проверку исполнения требований федерального законодательства, регулирующего правила перевозки пассажиров в общественном транспорте, в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием пассажирского автобуса. По предварительной информации, сегодня, 3 августа 2019 года, около 13.35 (11.35 мск) на пятом километре автодороги "Ревда – СУМЗ" автобус маршрута № 7 съехал с дороги в кювет", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пассажира маршрутки - у двух женщин и мужчины диагностированы ушибы. Всего же в автобусе находились девять пассажиров.
Обслуживает данный маршрут ОАО "Пассажирская автоколонна". Пострадавшие бригадой скорой помощи доставлены в Ревдинскую горбольницу, где им оказана медицинская помощь. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.
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Предварительно, водитель автобуса почувствовал себя плохо за рулем и допустил съезд транспортного средства в кювет. В ходе проверки будет установлено, когда проводился последний технический осмотр автобуса, был ли он исправен на момент выхода на линию, а также проходил ли водитель медицинский осмотр до начала смены. Особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителя пассажирского автобуса.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечает надзорное ведомство.
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