В Свердловской области маршрутка съехала в кювет, пострадали три пассажира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Маршрутка на пятом километре автодороги "Ревда – СУМЗ" в Свердловской области в субботу съехала в кювет, пострадали три пассажира, сообщает прокуратура региона.

"Прокуратура города Ревда организовала проверку исполнения требований федерального законодательства, регулирующего правила перевозки пассажиров в общественном транспорте, в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием пассажирского автобуса. По предварительной информации, сегодня, 3 августа 2019 года, около 13.35 (11.35 мск) на пятом километре автодороги "Ревда – СУМЗ" автобус маршрута № 7 съехал с дороги в кювет", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пассажира маршрутки - у двух женщин и мужчины диагностированы ушибы. Всего же в автобусе находились девять пассажиров.

Обслуживает данный маршрут ОАО "Пассажирская автоколонна". Пострадавшие бригадой скорой помощи доставлены в Ревдинскую горбольницу, где им оказана медицинская помощь. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

Предварительно, водитель автобуса почувствовал себя плохо за рулем и допустил съезд транспортного средства в кювет. В ходе проверки будет установлено, когда проводился последний технический осмотр автобуса, был ли он исправен на момент выхода на линию, а также проходил ли водитель медицинский осмотр до начала смены. Особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителя пассажирского автобуса.