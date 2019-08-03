Силуанов прокомментировал возможные санкции США против российского госдолга

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Созданная финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заёмных ресурсах в случае введения США санкций против российского госдолга, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Относительно государственного долга и корпоративного долга, мы уверены в том, что созданная нами финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заёмных ресурсах", - сказал он.

Ранее США объявили о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия, РФ это отрицает. Новые санкции вступят в силу 19 августа.