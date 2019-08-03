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РИА Новости

Силуанов прокомментировал возможные санкции США против российского госдолга

Вчера, 19:45
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов . Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Созданная финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заёмных ресурсах в случае введения США санкций против российского госдолга, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Относительно государственного долга и корпоративного долга, мы уверены в том, что созданная нами финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заёмных ресурсах", - сказал он.
Ранее США объявили о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия, РФ это отрицает. Новые санкции вступят в силу 19 августа.
Второй пакет санкций США против России в рамках "дела Скрипалей" включает ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ, МВФ не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники в рамках списка министерства торговли США.
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Антон СилуановРоссияСШАЭкономика
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