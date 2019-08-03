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РИА Новости

Стали известны подробности дела против ФБК

Вчера, 19:30
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Отмывание порядка миллиарда рублей в некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) могло происходить под прикрытием президентской кампании Алексея Навального в 2018 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.
Собеседник телеканала рассказал о незаконном финансировании региональных штабов через структуры, учрежденные Леонидом Волковым, соратником Навального. Перед выборами он возглавлял штаб блогера, а сейчас работает менеджером проектов в ФБК.
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Руководство ФБК могло получать крупные суммы денег наличными от неизвестных лиц, а затем сотрудники и помощники организации вносили эти средства в качестве личных пожертвований на счета фонда "Пятое время года" и аффилированных структур.
Ранее СК возбудил против ФБК уголовное дело об отмывании примерно миллиарда рублей. По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники организации, а также лица, имеющие отношение к ее деятельности, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Соучастники внесли через банкоматы такую же сумму на расчетные счета нескольких банков, а затем перевели на счета ФБК, профинансировав тем самым организацию и "завершив совместные преступные действия по их легализации".
Следователи устанавливают личности всех участников преступления и источники получения денежных средств.
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ФБКАлексей НавальныйРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Да кто бы сомневался: соотнеси картинку... не работает, но ест и гулять ездит за границу, ютуб полон его роликов-но опять же не работает, а ест... Куча переводов от якобы "сердобольных бабушек", не-ет, дружок, ФБР давно бы тебя посадила как агента неизвестного государства и фонд подозрительный прикрыла бы, а у нас с ним долго цацкались.
3 августа, 20:25
otakuwell
137100284
Кому клопам 80-90% людей тем кто понимает новальный под колпаков Госдепа продаст Россию как Горбачёв и Ельцин ,ты хоть видишь что большинство понимают к чему приведёт Россию люди работавшие на Госдеп
3 августа, 20:47
IIvanov170
97100169
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