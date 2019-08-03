Стали известны подробности дела против ФБК

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Отмывание порядка миллиарда рублей в некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) могло происходить под прикрытием президентской кампании Алексея Навального в 2018 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.

Собеседник телеканала рассказал о незаконном финансировании региональных штабов через структуры, учрежденные Леонидом Волковым, соратником Навального. Перед выборами он возглавлял штаб блогера, а сейчас работает менеджером проектов в ФБК.

Руководство ФБК могло получать крупные суммы денег наличными от неизвестных лиц, а затем сотрудники и помощники организации вносили эти средства в качестве личных пожертвований на счета фонда "Пятое время года" и аффилированных структур.

Ранее СК возбудил против ФБК уголовное дело об отмывании примерно миллиарда рублей. По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники организации, а также лица, имеющие отношение к ее деятельности, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Соучастники внесли через банкоматы такую же сумму на расчетные счета нескольких банков, а затем перевели на счета ФБК, профинансировав тем самым организацию и "завершив совместные преступные действия по их легализации".