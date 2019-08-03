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РИА Новости
Новое оружие России

Российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет

Вчера, 18:22
41981
© РИА Новости / Андрей КоцМакет реактивного ударного дрона-невидимки "Охотник-Б"
Макет реактивного ударного дрона-невидимки Охотник-Б
© РИА Новости / Андрей Коц
Макет реактивного ударного дрона-невидимки "Охотник-Б". Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
"Первый полет состоялся в 12:20 по московскому времени и продолжался более 20 минут", — сообщили в ведомстве, добавив, что беспилотник под управлением оператора несколько раз облетел аэродром на высоте около шестисот метров и успешно приземлился.
"Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Аппарат оснастили целевой аппаратурой для различных видов разведки, а его максимальная взлетная масса достигает 20 тонн.
Испытания новейшего боевого комплекса, созданного АО "Компания "Сухой", проходят на одном из испытательных аэродромов Минобороны.
Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений
25 января, 02:47
Business Insider оценил беспилотник "Охотник"
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Обсудить 137
Новое оружие РоссииМинистерство обороны РФРоссия
Популярные комментарии
Вот и хорошо, что совершил! Нам надо догонять Запад в области тяжелых ударных беспилотников.
3 августа, 18:29
Руслан Тлеуж
16032003
я так понимаю, работая в паре СУ-57, аппарат позволяет взять на себя основную задачу по уничтожению вражеских РЛС, создавая непростую головоломку потенциальному противнику из связки малозаметных и сверх маневренных целей. Так же виднеется оборонительный потенциал "объекта". я эксперт, чисто диванный, но мои поздравления конструкторам. это будет "ад" для противника. надеюсь, лаконичность программной части проекта, будет не уступать лучшим образцам отечественного вооружения.
3 августа, 19:03
SFSergio Fatof
13521005
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