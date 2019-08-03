Российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
"Первый полет состоялся в 12:20 по московскому времени и продолжался более 20 минут", — сообщили в ведомстве, добавив, что беспилотник под управлением оператора несколько раз облетел аэродром на высоте около шестисот метров и успешно приземлился.
"Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Аппарат оснастили целевой аппаратурой для различных видов разведки, а его максимальная взлетная масса достигает 20 тонн.
Испытания новейшего боевого комплекса, созданного АО "Компания "Сухой", проходят на одном из испытательных аэродромов Минобороны.
25 января, 02:47Business Insider оценил беспилотник "Охотник"