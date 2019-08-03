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РИА Новости

Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Вчера, 18:17
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на торжественном открытии V Армейских международных игр-2019 в парке "Патриот"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на торжественном открытии V Армейских международных игр-2019 в парке Патриот
© РИА Новости / Илья Питалев
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КУБИНКА (Московская область), 3 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).
Глава Минобороны отметил, что не стал бы утверждать, что в основе этого решения лежат исключительно политические мотивы.
"Политические соображения, они, конечно, присутствуют, когда говорят: "Нет, ну мы в них участвовать не будем". Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать", — пояснил Шойгу.
По его словам, Россия приглашает страны НАТО присоединиться к соревнованиям.
"Мы рады будем их видеть, но делать из этого самоцель — у нас цели и задачи немного иные", — подчеркнул глава Минобороны.
"Наши цели и задачи — чтобы наша армия была обучена, оснащена, боеготова, чтобы у нас были самые-самые хорошие экипажи, чтобы всем было понятно, что у этих ребят лучшие специалисты, что они лучше всех летают, стреляют, плавают, ходят — вот это наша задача", — сказал министр.
Он также выразил удовлетворение тем, какие навыки приобретают российские экипажи в ходе игр.
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АрМИ-2019НАТОСергей ШойгуРоссияКубинкаБезопасность
Популярные комментарии
Мы люди мирные , но если кто к нам с мечом придёт , тот в орало и получит .
3 августа, 18:45
Теофраст фон Гогенгейм
4641004
Думаю, что они боятся, что военные подружатся, что не входит в планы НАТО нужна вражда для списания расходов ...
3 августа, 19:19
Alex Grosh
1810004
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