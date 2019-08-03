Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

КУБИНКА (Московская область), 3 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).

Глава Минобороны отметил, что не стал бы утверждать, что в основе этого решения лежат исключительно политические мотивы.

"Политические соображения, они, конечно, присутствуют, когда говорят: "Нет, ну мы в них участвовать не будем". Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать", — пояснил Шойгу.

По его словам, Россия приглашает страны НАТО присоединиться к соревнованиям.

"Мы рады будем их видеть, но делать из этого самоцель — у нас цели и задачи немного иные", — подчеркнул глава Минобороны.

"Наши цели и задачи — чтобы наша армия была обучена, оснащена, боеготова, чтобы у нас были самые-самые хорошие экипажи, чтобы всем было понятно, что у этих ребят лучшие специалисты, что они лучше всех летают, стреляют, плавают, ходят — вот это наша задача", — сказал министр.