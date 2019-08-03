Власти Ленобласти объявили 2020 год Годом победителей

"Это и год победителей в Великой Отечественной войне, 75 лет окончания которой мы будем отмечать. Это и год победителей в труде, которые воссоздавали после войны разрушенное ленинградское хозяйство. И победителей сегодняшнего дня, тех, кто добивается больших успехов и в труде, и в спорте, и в социальной сфере. Всех победителей, которые продвигают Ленинградскую область вперёд, мы будем чествовать в следующем году", - сказал глава региона в ходе праздничных торжеств, посвящённых 92-й годовщине со дня образования области.