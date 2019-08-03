Власти Ленобласти объявили 2020 год Годом победителей

С.–ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 2020 год Годом победителей.
"Это и год победителей в Великой Отечественной войне, 75 лет окончания которой мы будем отмечать. Это и год победителей в труде, которые воссоздавали после войны разрушенное ленинградское хозяйство. И победителей сегодняшнего дня, тех, кто добивается больших успехов и в труде, и в спорте, и в социальной сфере. Всех победителей, которые продвигают Ленинградскую область вперёд, мы будем чествовать в следующем году", - сказал глава региона в ходе праздничных торжеств, посвящённых 92-й годовщине со дня образования области.
В рамках мероприятия Дрозденко вручил нагрудные знаки двум новым Почётным жителям. Этого звания удостаиваются люди, внесшие существенный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона. В этом году ими стали олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта СССР, уроженка Бокситогорска Любовь Мухачева и Юрий Брагинец, председатель Ордена Ленина сельскохозяйственного производственного кооператива "Племенной завод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы "Детскосельский".
Александр Дрозденко также напомнил о запуске проекта" Ленинградский прорыв", которому дали старт в этом году с целью собрать команду единомышленников и неравнодушных людей, чьи идеи помогут преобразить регион.
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