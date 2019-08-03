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РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти улучшат инвестклимат с помощью послаблений для бизнеса

Вчера, 17:54
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион продолжит работу по созданию благоприятного инвестиционного климата и сохранению лидирующих позиций среди регионов в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, составленным АНО "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ).
Механизмы улучшения бизнес-климата в регионе обсудили накануне на совещании, посвященном результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, в котором Ленинградская область, заняла девятое место.
"По итогам прошлого года мы достигли высоких результатов благодаря нашей работе с лучшими практиками, и высокой оценки, которую дал наш бизнес. Но войдя в десятку лучших, важно понимать, что работа по созданию комфортной среды для бизнеса еще не окончена. У бизнеса еще есть к нам вопросы по получению разрешений на строительство, регистрации прав собственности, есть сложности с естественными монополиями. И эти вопросы нужно решать", – сказал Дрозденко.
В свою очередь, в пресс-службе обладминистрации РИА Новости добавили, что Национальный рейтинг формируется по отдельным ключевым направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. По итогам 2018 года Ленинградская область существенно улучшила свои позиции по ряду показателей, благодаря чему смогла подняться с 12 строчки и войти в топ-10 регионов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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"Сократилось количество процедур, необходимых для регистрации юридических лиц, регистрации прав собственности и прав на недвижимое имущество, также сократилось количество процедур при подключении к электросетям. Рейтинг также отмечает высокое качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов и интернет-портала об инвестиционной деятельности Ленинградской области", - пояснил собеседник агентства.
Также он отметил, что в сфере малого бизнеса удалось достичь высокой доли госконтрактов с предпринимателями, а также отмечено улучшение в прохождении процедур получения арендных площадей, предоставляемых регионом малому бизнесу и доступность кредитных ресурсов.

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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьЭкономика
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